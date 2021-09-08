中南部房市漲很兇 曝蛋白區三大關鍵

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導
內政部實價顯示，今年第2季六都行政區房價漲幅前十名，以台中、台南及高雄表現突出。圖為台南房市。 記者游智文／攝影
內政部實價顯示，今年第2季六都行政區房價漲幅前十名，以台中、台南及高雄表現突出。圖為台南房市。 記者游智文／攝影

內政部實價顯示，今年第2季六都行政區房價漲幅前十名，以台中、台南及高雄表現突出，顯示中南部基期低、房價反彈態勢顯著。專家指出三大關鍵，蛋白區房價親民具比價效應、蛋白區的重劃與造鎮規畫獲購屋族青睞、建設話題多吸引置產。

吉家網董事長李同榮表示，觀察第2季六都行政區漲幅前十排行榜，清一色聚焦於三大區塊：「蛋白區」丶「新興工業區」丶「低基期房價區」，他認為未來房市發展的頂點，主要看這三大區塊的漲幅何時達到滿足，換句話說，這三大區塊若房價停止漲勢，也將是這波房市榮景的終結點。

漲幅排行前十名，非傳統市中心蛋黃區，專家分析有三點，第一，蛋黃區房價過高，外溢效果強，蛋白區房價相對親民具比價效應。第二，蛋白區的重劃與造鎮規畫功能，使得區域產品新規劃，受到購屋族青睞。第三，交通基礎建設延伸便利性，生活機能提高而吸引置產。

綜觀行政區房價漲幅排行，台中市東區奪魁，因擁有捷運藍線、橘線與完工的台鐵高架路線，成為三軌交匯點，交通地位舉足輕重，伴隨人口移入、經濟活動更實質支撐房市。傳統文教區高雄市前金區居次，因機能、學區、房屋保值性佳，再加上新成屋帶動，上半年交易量才特別突出。

發展時間較早、機能成熟的台南市北區，近年建設議題多，又有南科、新興重劃區的加持，使中古屋市場有回溫跡象，推測是區域內重劃生活圈帶動房價漲，因此購屋族眼光瞄準北區，鎖定高CP值的中古屋，使交易量價齊揚。

2021年第2季對照2020年第2季六都行政區漲幅前十名。 圖／吉家網不動產企研室提供
2021年第2季對照2020年第2季六都行政區漲幅前十名。 圖／吉家網不動產企研室提供

房價 房市 重劃區

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