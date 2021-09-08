台中萬坪購物區土地 9日公開標售

普華國際不動產今（8）日公告，該公司接受業主委託，將公開標售台中烏日佔地萬坪土地，標的位於台中市烏日區、鄰近三鐵，交通網絡便利，土地面積15,290坪，預計11月26日上午10點開標。

台中市地政局統計顯示，2021年第1季與房地合一實施前的2016年第1季相比，交易面積年增75%、交易筆數年增90%，普華國際不動產統計指出，上市櫃建商2020年在六都購置土地金額，台中亦超越台北奪下寶座。

今年4月初，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售，水湳與烏日更一舉創下該區土地交易單價與總價的雙冠王，水湳經貿園區文商段79地號，每坪高達280萬元、總價約72億元、溢價74%。烏日高鐵特定區新高鐵段28地號每坪96.4萬元、總價約44.2億元、溢價66%，投標熱絡的情形顯示台中市土地成為大型建商、法人與壽險競逐之熱門標的。

普華國際不動產受業主委託，標售烏日萬坪土地，標的位於台中市烏日區，土地面積達15,290坪，軌道運輸便利且近國道1號、3號及台74線，區域高快速道路網完整，位於中彰投交通樞紐，對外聯絡條件優異。2019年台中高鐵達2,300萬旅次，為全台僅次於台北運量的第二大站，鄰近該標的之台鐵新烏日站與烏日站同年亦逼近600萬旅次。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，該案鄰近捷運烏日站、台鐵烏日站與高鐵台中站等三鐵，交通十分便利，為中部萬坪大面積稀有土地釋出。他建議開發可供作零售業、休閒服務業、娛樂服務業、金融保險及不動產業等商業使用，目前已請領建照並附加申請容移提升開發量體，在未來完整開發下，將與高鐵站前「超級娛樂購物城」共同形塑中台灣強大軌道商業圈，廣納中彰投、苗栗雲林地區之消費動能。

該案開發原由ATT吸引力集團進行規劃，但因疫情衝擊改變零售運作模式及消費習慣，經高層決議停止開發計畫，期盼藉由標售使大型零售品牌進駐，除營造優質商場環境外，未來不排除娛樂相關專業進駐，提供中部地區擴大腹地國際零售體驗。

台中萬坪購物專用區土地公開標售公告日為9月9日，適逢台中百貨業周年慶，加上近期疫情降溫、人潮湧現，台中百貨周年慶檔期提前開打，廣三SOGO、中友、大遠百將陸續登場，各家業者盼周年慶可回補疫情期間流失業績。