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六都Q2房市價量齊揚 李同榮預告：房地合一2.0無效

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
觀察六都第2季房價表現，台中年增16.1%、台南年增15.6%、桃園年增10.5%，三都漲幅分居前三名。 本報系資料庫
觀察六都第2季房價表現，台中年增16.1%、台南年增15.6%、桃園年增10.5%，三都漲幅分居前三名。 本報系資料庫

吉家網今（8）日公布今年第2季房市季報，觀察六都房價表現，台中年增16.1%、台南年增15.6%、桃園年增10.5%，三都漲幅分居前三名，帶動市場回溫。吉家網董事長李同榮指出，房市正處主升趨勢，又有建築相關通膨加速，自住與換屋買盤積極，房地合一2.0對成屋市場不造成影響。

李同榮表示，今年上半年房市歷經內外夾擊，包含新冠疫情肆虐、房地合一2.0與實價登陸2.0新制上路等不利因素，在缺工、缺料的環境下，全台房價平均年增幅仍以二位數增長，交易量高達17.5萬、年增率24.7%，顯示低利率、游資豐、通貨膨脹等三大利因，已抵銷多數不利因素，吸引自住與換屋的剛性需求買盤勇於進場，打炒房的心理恐懼一掃而空，房市現況也預告房地合一2.0無效。

六都今年第2季房價表現較去年同期亮眼，台中市房價平均每坪約22.7萬元、年增幅高達16.1%，傲視其他五都。台南市長期房價基期較低，於2020年第1季反彈後一路上漲，補漲表現態勢強勁，今年第2季台南平均每坪17.9萬元、年增15.6%居次。

桃竹縣市受雙北房價推擠效應，上半年交易量月增，今年第2季平均每坪21.7萬元，繼去年第2季反彈後，一路上漲突破歷史高點，年增10.5%居第三名。而雙北房價已漸漸回溫，但因過去基期較高，整體表現偏弱。高雄市房價基期低，自2017年第4季反彈後一路上揚，高雄每坪約19萬元，較去年同期僅有些微增長，年增5.1%。

對照第1季六都房價表現，今年第2季六都中古屋均價表現穩健，儘管在疫情肆虐下，房價依舊維持小漲態勢，預期今年六都房價將呈現量增價緩漲格局。

李同榮大膽預測，下半年若疫情舒緩，9月房市將會爆量，且房價處於上升趨勢的主升段上，疫後將有報復性買盤出籠，強勁的剛性需求也將更積極地介入市場，整體房價隨經濟成長力道呈現溫和走揚。他直言，政策雖有效抑制投機，不過市場剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的趨勢，不過由於上半年移轉棟數尚未反映疫情帶來的衝擊，預料第3季移轉棟數會顯現疫情下的市況，第4季還有爆量的可能，全年交易量望能上看34萬至35萬棟。

展望下半年，營建成本漲幅不僅成為觀察重點，疫情是否能夠受到穩定控制，更是決定下半年及未來房市交易量的關鍵因素。

2021年第2季與2020年第2季六都房價變化（吉家網不動產企研室／提供）
2021年第2季與2020年第2季六都房價變化（吉家網不動產企研室／提供）

房價 房市 疫情

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