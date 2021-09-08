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早午餐旺季消費疲弱 揚秦8月營收年減近一成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

以麥味登為營運主力的揚秦國際（2755）今（8）日公告8月營收1.21億元，年減9.45%、月減1.99%，前八月累計營收共10億元，年增5.57%。公司表示，8月營收較去年同期縮減的主因在於餐飲市場普遍落入旺季不旺的困境；暑假期間原為早午餐內用消費暢旺的年度高峰，往年的滿座人潮，在本土疫情衝擊下已不復見，即便政府放寬餐飲禁令，但年輕高消費客群未回流，消費疲弱導致營收不如預期。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，疫情籠罩下，遭受重擊的餐飲業，猶如命懸一線的重症患者，早午餐產業雖然有民生消費剛性需求護身，但仍難自身其外。8月暑假期間原為餐飲旺季，但普遍出現旺季慘淡的狀況，年輕的高消費內用族群因疫情而消失，造成營收較去年同期衰退。而從消費者端觀察，即使政府放寬禁令開放內用，大多數的消費者仍選擇外帶，在消費信心持續低迷下，門市暫以縮減營業時間因應，維持基本營運。

展望後市，Delta變種病毒兵臨城下，本土疫情仍未穩定，隨著疫苗施打率逐步提升，將有助餐飲業擺脫陰霾，但卓靖倫認為，整體餐飲市場正經歷「病來如山倒，病去如抽絲」的緩步復甦狀態，只要本土疫情能夠獲得控制，整體營收也將漸入佳境。

此外，加盟創業者普遍會避開農曆7月開店，但麥味登與炸鷄大獅的加盟詢問熱度依然不減，雙品牌的展店動能將在9月持續推進。截至目前，麥味登總店數854家，炸鷄大獅海內外店數51家。

餐飲業 營收 疫情

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