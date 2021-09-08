IKEA全球首座行動商店嘉義開幕 機動貼近消費者

IKEA Hej行動商店今天在嘉義市文化公園諸羅印象廣場開幕，行動商店是IKEA全球首間創新採用貨櫃組裝而成，具彈性與機動性，可依據不同地區變換組合，貼近消費者需求。

IKEA Hej行動商店下午在牛奶公司集團IKEA宜家家居集團董事凌思卓、嘉義市長黃敏惠等人共同主持下開幕。IKEA致贈嘉義市政府，來自瑞典手工打造的達拉馬；嘉義市政府回贈，有著IKEA Hej行動商店外觀雕刻的台灣檜木。

凌思卓透過翻譯指出，IKEA Hej行動商店是全世界首創，由貨櫃組裝而成，具有彈性與機動性，不但能接近人潮聚集的商圈，增加消費者便利性，更可以依據不同地區變換組合，貼近消費者需求，未來還有機會前往不同地點與消費者見面。

黃敏惠表示，IKEA Hej行動商店選擇在嘉義市，主要考量嘉義市民都很期待IKEA能夠進駐，且嘉義市是透過設計、美學、人文及生活態度去創造「家」的感覺，這與IKEA的理念不謀而合。

黃敏惠指出，IKEA Hej行動商店第一站落腳嘉義市，別具意義，期盼能串聯知名的文化路夜市商圈，把觀光人潮及商機帶進嘉義市。

嘉義市政府表示，IKEA Hej行動商店名稱中，Hej為瑞典文「你好」，有初來乍到與當地消費者打招呼的意義。IKEA Hej行動商店由7座貨櫃搭設成2層樓，外觀排列方式以IKEA最具代表性的Allen Key （IKEA六角板手）為靈感，展現IKEA家具可自行組裝的精神。

IKEA Hej行動商店共有2層樓、約25坪空閒，內有百件商品，也提供民眾最愛的霜淇淋商品，2樓提供諮詢與下單服務，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間容留人數1樓限14人、2樓只限5人。