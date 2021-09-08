全國電推出99購物嘉年華 家電下殺7折
歡慶99購物嘉年華，全國電子（6281）祭出全館家電9折優惠，電視、冰箱、洗衣機大家電下殺萬元，空調出清8折起，響應中秋居家烤肉，推出「居家安心烤」中秋必備神器8折起。
迎接開學潮，電腦與周邊商品詢問度增加，帶動一波開學商機，全國電子推出「開學新機遇，青春無所懼」開學活動限時優惠，電腦現折2%，再享12期0利率，加購周邊商品6折起。
三星Galaxy Z Fold3 Flip3 5G 旗艦折疊手機9/10全新開賣，搭配9月三星品牌月指定手機8折起，再送獨家配件好禮。!工欲善其事，必先利其器，上課必備最有型的數位資訊商品，不僅門市都買的到，現在還能讓foodpanda立刻送到家。
全國電子表示，99購物節開打，不但祭出全館家電9折，大家電更是下殺萬元，冰箱、洗衣機振興優惠超前部署加碼再送5000搶先振興券，美型洗脫烘洗衣機狂降萬元應戰，美型冰箱更是下殺低於八折。
99購物節必搶大電視激殺兩萬，指定電視再享好禮三選一，買電視送掃地機器人，再享加購優惠價影音視覺新享受再升級，打造居家美學生活就從添購美型家電開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言