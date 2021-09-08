全國電推出99購物嘉年華 家電下殺7折

歡慶99購物嘉年華，全國電子（6281）祭出全館家電9折優惠，電視、冰箱、洗衣機大家電下殺萬元，空調出清8折起，響應中秋居家烤肉，推出「居家安心烤」中秋必備神器8折起。

迎接開學潮，電腦與周邊商品詢問度增加，帶動一波開學商機，全國電子推出「開學新機遇，青春無所懼」開學活動限時優惠，電腦現折2%，再享12期0利率，加購周邊商品6折起。

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全國電子表示，99購物節開打，不但祭出全館家電9折，大家電更是下殺萬元，冰箱、洗衣機振興優惠超前部署加碼再送5000搶先振興券，美型洗脫烘洗衣機狂降萬元應戰，美型冰箱更是下殺低於八折。

99購物節必搶大電視激殺兩萬，指定電視再享好禮三選一，買電視送掃地機器人，再享加購優惠價影音視覺新享受再升級，打造居家美學生活就從添購美型家電開始。