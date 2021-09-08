台南晶英絲家宴推冷凍美食百寶箱 攻電商宅食經濟
宅食經濟持續發燒，台南晶英酒店冷凍宅配系列「絲家宴」首次跨界聯名，找來位於藍晒圖文創園區、專攻麵食料理的人氣名店「小覓秘麵食所」與「Our Bar 義式冰淇淋」，由職人們與飯店主廚交流口味偏好，激盪出這盒上班族最愛、主婦必備，主食拼甜點的「美食百寶箱」。
台南晶英表示，來台南沒有喝上一碗溫體牛肉湯就不算到此一遊，這道經典小吃在「小覓秘麵食所」創辦人謝凱雯手中，發揮創意將生牛肉片擺成玫瑰花朵形狀，再淋上高湯，嶄新面貌卻有著熟悉的風味，徹底翻玩傳統「麵食」也讓「小覓秘麵食所」在社群平台爆紅，成為年輕人踩點打卡的朝聖地。
而另一家「Our Bar」雪糕專賣店是由謝凱雯親自帶著研發團隊前往義大利取經，將國民美食義式冰淇淋Gelato結合台灣盛產水果，以兒時最喜歡的枝仔冰為造型，增添無限異國與懷舊風情。
台南晶英總經理李靖文表示：「秉持著發揚在地飲食文化、融貫新異烹飪手法，一直是飯店餐飲追求的理想，本次與志同道合的夥伴合作，共同研發冷凍調理包來迎合宅食市場，並積極搶攻電商大餅，希望能在艱辛的疫情困境中攜手扶持，在逆勢中找到曙光。」
台南晶英酒店絲家宴冷凍宅配「美食百寶箱」，主食首款養生風香蒜胡椒當歸排骨，是用胡椒、蒜頭與當歸帶出老母雞高湯的甘醇鮮甜，佐燉煮多時入口即化的豬軟骨肉塊。帶有鹹甜滋味的爆爆玉米濃湯雞腿，則是在雞高湯裡加入滑順牛奶，濃醇的玉米濃湯向來是小孩最愛，飽滿鮮嫩的雞腿和酥脆黑糖爆米花，口感層次豐富、相當驚艷。
義式番茄濃湯燉小排，將新鮮牛番茄、紅蔥、洋蔥及各式義大利香料製成酸甜湯頭，與台灣豬軟骨熬煮至彈嫩入味，簡易義式料理隨即上桌，奢華的黑松露牛肝菌菇雞湯香氣獨特，加入義大利黑松露、珍貴牛肝菌菇、鮮奶油成就濃郁的白醬湯頭，搭配軟嫩雞腿肉堆疊出迷人的好滋味，最後是用獨家比例調配十二種香料做成孜然風味咖哩豬棒腿，以上湯頭皆搭配菠菜麵、博多細麵、波浪寬麵等三款獨家訂製麵條，無論是想要Q彈或者有嚼勁的口感皆可一網打盡，透過現代化烹飪創意，讓庶民「湯麵」變得很高級！
吃飽後當然少不了甜點陪襯，此次特別加贈「Our Bar 義式冰淇淋」在電商平台熱銷千條的「義式雪捲」，主打將新鮮現作、低乳脂含量的義式冰淇淋，捲入扎實綿細的戚風蛋糕中一起入口，義式雪捲包含伯爵奶茶、提拉米蘇、草莓起司口味。
另有添加天然竹炭後，染成黑色戚風蛋糕的藍莓香蕉、以及蛋糕體加入鐵觀音與抹茶的元素來中和香草冰淇淋甜膩的綠皮鐵觀音香草，共五款讓食饕隨心所欲搭配，當成飯後甜點或是下午茶都相當適合。
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