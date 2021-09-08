台南晶英絲家宴推冷凍美食百寶箱 攻電商宅食經濟

宅食經濟持續發燒，台南晶英酒店冷凍宅配系列「絲家宴」首次跨界聯名，找來位於藍晒圖文創園區、專攻麵食料理的人氣名店「小覓秘麵食所」與「Our Bar 義式冰淇淋」，由職人們與飯店主廚交流口味偏好，激盪出這盒上班族最愛、主婦必備，主食拼甜點的「美食百寶箱」。

台南晶英表示，來台南沒有喝上一碗溫體牛肉湯就不算到此一遊，這道經典小吃在「小覓秘麵食所」創辦人謝凱雯手中，發揮創意將生牛肉片擺成玫瑰花朵形狀，再淋上高湯，嶄新面貌卻有著熟悉的風味，徹底翻玩傳統「麵食」也讓「小覓秘麵食所」在社群平台爆紅，成為年輕人踩點打卡的朝聖地。

而另一家「Our Bar」雪糕專賣店是由謝凱雯親自帶著研發團隊前往義大利取經，將國民美食義式冰淇淋Gelato結合台灣盛產水果，以兒時最喜歡的枝仔冰為造型，增添無限異國與懷舊風情。

台南晶英總經理李靖文表示：「秉持著發揚在地飲食文化、融貫新異烹飪手法，一直是飯店餐飲追求的理想，本次與志同道合的夥伴合作，共同研發冷凍調理包來迎合宅食市場，並積極搶攻電商大餅，希望能在艱辛的疫情困境中攜手扶持，在逆勢中找到曙光。」

台南晶英酒店絲家宴冷凍宅配「美食百寶箱」，主食首款養生風香蒜胡椒當歸排骨，是用胡椒、蒜頭與當歸帶出老母雞高湯的甘醇鮮甜，佐燉煮多時入口即化的豬軟骨肉塊。帶有鹹甜滋味的爆爆玉米濃湯雞腿，則是在雞高湯裡加入滑順牛奶，濃醇的玉米濃湯向來是小孩最愛，飽滿鮮嫩的雞腿和酥脆黑糖爆米花，口感層次豐富、相當驚艷。

義式番茄濃湯燉小排，將新鮮牛番茄、紅蔥、洋蔥及各式義大利香料製成酸甜湯頭，與台灣豬軟骨熬煮至彈嫩入味，簡易義式料理隨即上桌，奢華的黑松露牛肝菌菇雞湯香氣獨特，加入義大利黑松露、珍貴牛肝菌菇、鮮奶油成就濃郁的白醬湯頭，搭配軟嫩雞腿肉堆疊出迷人的好滋味，最後是用獨家比例調配十二種香料做成孜然風味咖哩豬棒腿，以上湯頭皆搭配菠菜麵、博多細麵、波浪寬麵等三款獨家訂製麵條，無論是想要Q彈或者有嚼勁的口感皆可一網打盡，透過現代化烹飪創意，讓庶民「湯麵」變得很高級！

吃飽後當然少不了甜點陪襯，此次特別加贈「Our Bar 義式冰淇淋」在電商平台熱銷千條的「義式雪捲」，主打將新鮮現作、低乳脂含量的義式冰淇淋，捲入扎實綿細的戚風蛋糕中一起入口，義式雪捲包含伯爵奶茶、提拉米蘇、草莓起司口味。