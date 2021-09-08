台灣工具機8月出口2.6億美元 單月成長創新高
台灣機械公會今(8)日發布，台灣工具機今年前八月出口值達17.6億美元，較去年同期成長22.2%，其中8月單月出口2.6億美元、年增62%，單月出口成長創下新高。
分析主要原因，是今年8月新冠疫情全球減緩，且全球主要國家投資逐漸增加，帶動台灣工具機8月出口主要市場增加，其中荷蘭、義大利、英國、墨西哥、韓國、德國等市場，8月出口較去年同月呈加倍以上增長。
公會指出，1至8月每月出口已達成2.2億美元，出口額17.6億美元，較去年同期增長22.2%，已有大幅回升的情況。
另外情況較好的是，1至8月出口大陸，較去年同期成長28%，8月單月大幅成長60%。
其他如美國成長3.7%，土耳其成長39%，俄羅斯成長23%，泰國成長37%，馬來西亞成長33%，墨西哥成長103%，巴西成長52%，澳洲成長79%，義大利成長73%，越南成長22%，印度成長43%，荷蘭成長21%，英國成長51%，德國成長8%，韓國成長6%，日本成長2.4%等。
前八月出口衰退的市場，僅有印尼減少27%，香港減少48%等。
儘管出口大幅成長，但新台幣兌美元前八月較去年同期升值6.0%；相對於競爭對手的日圓、韓元，新台幣是強勢貨幣，對台灣工具機的出口仍有影響。
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