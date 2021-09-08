台灣工具機8月出口2.6億美元 單月成長創新高

通膨，近期市場「燒燙燙」的議題，不僅影響金融市場，連台灣的房地產業界也受到衝擊。根據主計處公布的營造工程物價指數，7月的年增率達13.69%，創2008年10月、近13年以來的最高漲幅，且今年1月至7月累計平均年增率亦達到9.52%。

2021-09-08 08:57