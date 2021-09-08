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桃園中路一號151戶中籤 市府：租金便宜10月入住

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中路一號社會住宅交通便利，預定今年10月提供151戶年輕家庭成員入住生活。記者曾增勳／攝影
桃園市中路一號社會住宅交通便利，預定今年10月提供151戶年輕家庭成員入住生活。記者曾增勳／攝影

桃園市政府在中路重畫區推動興建社會住宅，繼中路二號社宅提供住戶居住使用後，中路一號社會住宅硬軟體完成，並抽出151戶完成招租和進行看屋作業，目前該社宅附設冷氣、家具完備，預定今年10月，中籤住戶拎著行李和添購居家生活用品或設備後，就可進住中路一號社宅展開新生活。

市政府住宅發展處長莊敬權今天上午表示，中路一號社宅興建進度稍有延緩，不影響住戶進住期程，目前進行招租戶看屋作業，該社宅151戶分為3種房型，包括一房型66戶（17坪套房）、二房型76戶（24坪及33坪）、三房型9戶（45坪），抽中招租住戶進行看屋、選房作業，預定今年10月可以入住。

桃園中路二號社會住宅位於桃園區崇法路底，鄰近國2南桃園道交流道，交通便利，該社會住宅為地上14層、地下3層的2棟大樓，總共169戶，其中18戶將提供正光街警察宿舍搬遷警眷使用，151戶招租，總共1344人參加招租抽籤，中籤率11.2%。

莊敬權表示，中路一號社會住宅，租金分5級收取，一房型每月租金5200至8200元、二房型每月租金5900至1萬5400元、三房型每月租金1萬6100至2萬1400元，透過社宅以租代買模式，希望提供年輕家庭成員更完善的住屋品質。

社會住宅 租金

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