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今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

重劃區話題多 房市呈北溫中南熱

經濟日報 / 記者趙翊君／即時報導
六都8月份成屋買賣移轉棟數。（21世紀不動產／提供）
六都8月份成屋買賣移轉棟數。（21世紀不動產／提供）

房地合一2.0上路兩個月、即將步入民俗月等兩大關鍵，潛在影響房市動態。六都地政局日前公布8月買賣移轉棟數，其中台中、台南兩區動盪最為明顯，北部影響不大。專家分析，降級後將有遞延性買盤湧入，整體買氣呈北溫中南熱的局面。

21世紀不動產企劃研究室表示，台灣民俗月（俗稱鬼月）向來是房仲傳統的交易淡季。房仲第一線業者提及，有不少購屋族考量到疫情與接近民俗月等因素，抱有「寧可信其有，不可信其無」的觀念，因而避免看房、簽約及過戶等行為，房市提前發酵，進而影響到8月的買賣移轉棟數整體下滑，年減22.7%。

觀察六都8月買賣移轉棟數，台中表現可圈可點，月增率高達10.2%，顯示台中民眾觀念較開放，不受台灣民俗月影響。令人意外的是，台灣最早的市中心發源地台南月減幅最多、年減幅卻最少，台南月減26.3%、年減5.4%，專家推估，一方面與當地民眾多秉持傳統習俗、民俗月的相關禁忌及祭拜都做得十分到位有關，另一方面，房市受疫情打擊，造成移轉棟數表現略顯遜色。

中央大學台經中心日前公布8月的消費者信心指數（CCI），其中一項指標「未來半年購買耐久性財貨時機」較7月上升2.85點，表示在疫情趨緩後，民眾看房和買房的意願將逐步跟著提升。

21世紀不動產企劃研究室分析，全台有重大建設、科學園區、交通網絡發達等利多的區域，未來有機會掀起一陣移入置產的風潮，像是桃園最近開發興旺的中壢體育園區、桃園區的中路特區、台中水湳特區與14期重劃區、台南永康東橋重劃區與高雄橋科所在的楠梓區等，這些區域都將近一步帶動周邊的房市話題。

隨著疫苗接種率提升、疫情逐漸受到控制，預計將吸引遞延性買盤持續湧入房市，而近期有重大開發議題的中南部將會帶動周邊房市暢旺，北部雖然精華地稀有，但剛性需求仍強勁，整體買氣將呈現北溫中南熱的景象。

房市 疫情

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