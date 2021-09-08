想買捷運宅往哪找？北市最熱四站都這在區塊

房仲統計本土疫情爆發以來，民眾上網找屋情況，台北市熱門點閱捷運站前四名皆位於中山區及大同區的交界處，新北市則是以新埔民生站及景安站周遭點閱量最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，防疫警戒下，消費者出門賞屋的意願降低，甚至有不少社區為落實防疫更禁止房仲帶看，也帶動線上賞屋的使用量，透過分析這段時間內的點閱數據，也能更加瞭解目前消費者偏好的購屋區域。

根據永慶房屋統計，台北市熱門點閱前四名捷運站分別是雙連站、中山國小站、中山站及民權西路站。都位於中山區及大同區的交界處，屬於同一生活圈，其中，中山國小站近一年交易量達425件，是交易最熱絡的捷運站。

陳金萍表示，中山區、大同區一帶因區位條件佳、生活機能成熟而受到許多消費者的青睞，從交通條件來看，除了本身及即具有淡水信義線及中和新蘆線的雙捷運線機能，再加上鄰近台北車站的優勢，不論是要轉乘台鐵、高鐵或是機場捷運也都相當方便。

生活機能上，附近不僅有傳統的晴光市場、雙連市場，還有家樂福量販店及多家全聯超市供民眾不同的採買選擇，金融機構、百貨商場、生活日用品以及各式餐飲店家一應俱全，商業活動相當熱絡，能夠輕鬆滿足食、衣、住、育、樂等多元需求。

新北市最熱門的捷運站由新埔民生站奪下，而相鄰的新埔站也同樣受到關注，排行第三；另外排行第二的景安站與第四名的永安市場也是相鄰的站點，且交易量分別達433、354件，交易熱度相當高。