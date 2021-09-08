快訊

今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

想買捷運宅往哪找？北市最熱四站都這在區塊

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

房仲統計本土疫情爆發以來，民眾上網找屋情況，台北市熱門點閱捷運站前四名皆位於中山區及大同區的交界處，新北市則是以新埔民生站及景安站周遭點閱量最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，防疫警戒下，消費者出門賞屋的意願降低，甚至有不少社區為落實防疫更禁止房仲帶看，也帶動線上賞屋的使用量，透過分析這段時間內的點閱數據，也能更加瞭解目前消費者偏好的購屋區域。

根據永慶房屋統計，台北市熱門點閱前四名捷運站分別是雙連站、中山國小站、中山站及民權西路站。都位於中山區及大同區的交界處，屬於同一生活圈，其中，中山國小站近一年交易量達425件，是交易最熱絡的捷運站。

陳金萍表示，中山區、大同區一帶因區位條件佳、生活機能成熟而受到許多消費者的青睞，從交通條件來看，除了本身及即具有淡水信義線及中和新蘆線的雙捷運線機能，再加上鄰近台北車站的優勢，不論是要轉乘台鐵、高鐵或是機場捷運也都相當方便。

生活機能上，附近不僅有傳統的晴光市場、雙連市場，還有家樂福量販店及多家全聯超市供民眾不同的採買選擇，金融機構、百貨商場、生活日用品以及各式餐飲店家一應俱全，商業活動相當熱絡，能夠輕鬆滿足食、衣、住、育、樂等多元需求。

新北市最熱門的捷運站由新埔民生站奪下，而相鄰的新埔站也同樣受到關注，排行第三；另外排行第二的景安站與第四名的永安市場也是相鄰的站點，且交易量分別達433、354件，交易熱度相當高。

陳金萍表示，新埔民生站及新埔站周遭商圈成熟，尤其是文化路兩側更是熱鬧，交通上，擁有板南線以及環狀線的雙捷運優勢，如果有長途移動的需求，距離板橋站也僅一站之隔，熱門的點閱社區包含「新巨蛋」、「巨蛋」及「健華新城」等。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

機場捷運 大同

延伸閱讀

學生BNT將施打 蔡炳坤：北市已造冊完做意願調查

松山運動中心、光復市場公廁不合格 北市各罰1200元

幼兒園爆群聚 北市7校10多位學生居隔、566人停課

北市逾600學生明起緊急停課 校園遍布四行政區

相關新聞

桃園中路一號151戶中籤 市府：租金便宜10月入住

桃園市政府在中路重畫區推動興建社會住宅，繼中路二號社宅提供住戶居住使用後，中路一號社會住宅硬軟體完成，並抽出151戶完成...

六都Q2房價出爐 他看結果預告房地合一2.0無效

吉家網發布最新房市季報，今年Q2六都房價相較Q1均走升，和去年同期相比，漲幅更是明顯，台中年漲16%最多，台南也漲15%...

留意5大事項 購買預售屋更有保障

通膨，近期市場「燒燙燙」的議題，不僅影響金融市場，連台灣的房地產業界也受到衝擊。根據主計處公布的營造工程物價指數，7月的年增率達13.69%，創2008年10月、近13年以來的最高漲幅，且今年1月至7月累計平均年增率亦達到9.52%。

投資一點靈／控制衝動

投資不是智商160的人就能贏過智商130的遊戲，你只需要具備普通的智力，所需的只是你的性格要能控制住把其他人拖下水的衝動...

國際航商 增收塞港附加費

美國塞港無解，全球大型航商不約而同將收取塞港費用，全球大型航商地中海航運公司（MSC）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd...

房市交易結構 三趨勢

房仲業者指出，隨著高齡化與少子化情形日漸增加，未來房市交易結構將出現三個趨勢，包括資源集中在都會區，以及養老村、樂齡宅等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。