連假出遊前應做好車輛保養 避免發生故障影響車流

中秋節連續假期間，預期高速公路將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人出遊前應做好車輛保養，避免車輛發生故障對整體車流造成影響；行駛國道中若遇救災車輛或事故處理車輛時，請儘速禮讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3,000~6,000元罰鍰，而車輛缺水、缺油等問題，將處新台幣600~1,200元罰鍰。用路人若於高速公路發生上述緊急狀況，請立即撥打110或1968免付費專線求援。

另因連假車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速配合避讓。

高公局提醒，這次中秋節連假實施入口匝道封閉管制措施，國5於9月18~19日，每日0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口；西部國道於9月18~19日全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，9月20~21日全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、每日7-19時則封閉國1虎尾北向入口，請民眾多加留意並配合。高公局預祝大家中秋節假期快樂、行車平安。