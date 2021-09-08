六都Q2房價出爐 他看結果預告房地合一2.0無效

吉家網發布最新房市季報，今年Q2六都房價相較Q1均走升，和去年同期相比，漲幅更是明顯，台中年漲16%最多，台南也漲15%丶桃園、台北年增幅也都在一成以上。

吉家網董事長李同榮表示，今年上半年房地產市場歷經內外夾擊，包括新冠疫情、政府研議房地合一2.0與實價登錄2.0新制等，但在缺工與缺料的環境下，全台房價年平均漲幅仍然高達二位數成長，交易量比較去年同期相比，增加幅度更是高達24%。

他表示，市場證明利率低丶資金多丶通貨膨脹，三大利因抵銷上述所有不利因素，吸引自住與換屋剛性需求買盤勇於進場，打炒房的心理恐懼因素一掃而空，第2季房市表現已經預告7月1日上路的房地合一2.0無效。

李同榮分析，政府誤以為上波房市在2014年高檔反轉，是房地合一1.0的效應，因此推出房地合一2.0政策企圖壓制房價，但打炒房政策若持續執著於重稅伺候，只會逼得市場在通貨與成本上漲情況下，轉嫁給消費者，結果呈現漲時助漲效果。

而房地合一2.0忽視房市在處於主升趨勢軌道上，未達反轉高點，蛋白區補漲未達滿足點，加上建築相關通貨膨脹加速，自住與換屋買盤積極，當然對成屋市場一點效應也沒有。

李同榮表示，疫情舒緩後，預期報復性買盤積極介入巿場，若COVID-19未再升溫，九月房市將會爆量，持續到年底配合經濟增長、強勁的剛性需求支撐，以及房價處於上升趨勢的主升段上，全年交易量有機會上看34-35萬棟。

根據吉家網統計，六都今年Q2房價表現亮眼，和上季相比，第2季房價全數走升，其中桃竹縣市Q2均價較第1季上漲幅7.3%最多，台南市Q2均價每坪17.9萬，單季也上漲6.5%。