十銓支持疫情弱勢 感謝新店耕莘醫院助抗疫

台灣今年第2季本土新冠肺炎疫情爆發，歷經指揮中心宣布全國三級警戒延長、調降至今的二級警戒，十銓科技（4967）集團從員工篩檢、PCR及各項檢查等皆由新店耕莘醫院負責協助。有感於新店耕莘醫院對防疫工作的投入，且從中得知多位醫護及防疫人員自願加入機動組，堅守在負壓隔離病房與社區採檢站，甚至長達2個月在醫院待命，不畏病毒與風險投入協助及引導採檢，值得集團與社會的感謝與支持。

十銓認為國內疫情能夠獲得控制，除了人民自律全力配合政府防疫外，更有醫護人員不辭辛勞，堅守崗位扛起防疫重責，特別選在中秋節前夕，由集團副總楊力達代表公司前往新店耕莘醫院慰問辛苦的一線醫護人員，以感謝耕莘醫院疫情期間對十銓科技的防疫協助，並向辛苦的醫護人員致敬。

受疫情蔓延重創國內各大餐飲業，營運大受衝擊。十銓科技善盡社會責任，秉持用愛回饋社會，關懷弱勢團體，採購喜憨兒愛心餅乾，與醫護人員分享愛與關懷，以暖心送情慰勞醫護人員表達由衷感謝。