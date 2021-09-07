韓國電商龍頭Coupang酷澎 來台搶生鮮雜貨外送商機

韓國電商龍頭Coupang酷澎今日正式宣佈，在信義區開設台北市內第二個據點，為松山、大安、信義、中山與大同區內之消費者，提供生鮮雜貨最快10分鐘送達的急速到貨服務。

Coupang酷澎表示，將著重在電子商務、倉儲配貨和物流方面的專業，結合AI人工智慧和大數據等創新科技，將上千種的生鮮雜貨以最快速、安全與划算的價格送到消費者手中。 Coupang 酷澎也強調是台灣唯一一家堅持零塑料政策的生鮮雜貨外送平台，所有消費者訂購的物品都會裝在紙袋中送達。

Coupang 酷澎創辦人兼執行長金範錫說，對於在台灣看到的機會非常興奮，特別希望讓這裡的消費者在網路購物時，不必在商品價格、商品品項或到貨時間之間取捨。Coupang酷澎以消費者優先的策略和商業模式在南韓運作得非常成功，期望為台灣消費者和其他市場帶來同樣頂級的服務。