疫情下世代交接 台開董座由公主邱于芸接任

台開（2841）今（7）日召開董事會，會中決議聘任台開集團總裁暨策略長邱復生，並於會後公布多位高層人事異動，台開前董事長邱復生表示，新冠疫情時代將董座交辦給新的一代，由台開公主邱于芸接任董座一職，營運有望再創佳績。

台開管理職大洗牌！由前任董事長邱復生之女邱于芸接下董事長的重擔，邱于芸曾任台開集團總經理、董事等職位，熟稔公司業務，父親邱復生也將接任台開集團總裁暨策略長一職，女兒汲取父親多年經營公司的經驗，又有新世代的投資眼光，台開營運盼能開紅盤。

台開前董事長邱復生指出，交棒給邱于芸無關血緣關係，純粹是交棒給好的下一代，期盼疫情後的新世代對公司治理有新方法，能使台開營運有不錯的成績。

除了董事長以外，台開的重要管理職也有所異動，總經理一職由新任董事長邱于芸兼任，財務主管由副總經理郭福進新任，發言人由總管理部經理蕭鈺豈新任，多位高層主管人事異動，推估該公司有改革的決心，期盼營運再創佳績。