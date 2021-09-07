22年式Lexus RX標配智能車載系統 RX 300曜黑全新登場

後疫情時代，國內車市興起換車潮，LEXUS一向致力於提升車主駕乘體驗，為因應全球MaaS移動服務新趨勢（Mobility as a Service），22年式RX全面升級標配LEXUS LINK智能車載系統，整合LEXUS Plus APP及車輛數據，提供給車主最方便的移動服務，全新22年式RX今起於全台LEXUS展示據點，另外，RX 300曜黑時尚版推出限量300台。

為回應消費者的期待，並強化品牌旗下車款的商品力，LEXUS在22年式之RX 300，全新推出曜黑時尚版，針對內、外觀配備持續進化，提供車主更超值有感的選擇。此次全新開發的LEXUS LINK智能車載系統包含以下四大功能，包括 車輛狀態、尋找愛車、行駛報告、加油日記。

車主可即時掌握愛車的基本資訊如總行駛里程、胎壓及電瓶狀況，另有貼心警示功能，如熄火後車門未上鎖、胎壓異常時，系統也會主動發出警示，讓車主能夠意識到車子有異常，讓車主能盡快處理，避免發生意外。此外，若車輛出現異常移位時 (例如:拖吊/遭竊)，系統會即時傳送警示訊息，提醒愛車有狀況，讓車主可以迅速應對。