22年式Lexus RX標配智能車載系統 RX 300曜黑全新登場
後疫情時代，國內車市興起換車潮，LEXUS一向致力於提升車主駕乘體驗，為因應全球MaaS移動服務新趨勢（Mobility as a Service），22年式RX全面升級標配LEXUS LINK智能車載系統，整合LEXUS Plus APP及車輛數據，提供給車主最方便的移動服務，全新22年式RX今起於全台LEXUS展示據點，另外，RX 300曜黑時尚版推出限量300台。
為回應消費者的期待，並強化品牌旗下車款的商品力，LEXUS在22年式之RX 300，全新推出曜黑時尚版，針對內、外觀配備持續進化，提供車主更超值有感的選擇。此次全新開發的LEXUS LINK智能車載系統包含以下四大功能，包括 車輛狀態、尋找愛車、行駛報告、加油日記。
車主可即時掌握愛車的基本資訊如總行駛里程、胎壓及電瓶狀況，另有貼心警示功能，如熄火後車門未上鎖、胎壓異常時，系統也會主動發出警示，讓車主能夠意識到車子有異常，讓車主能盡快處理，避免發生意外。此外，若車輛出現異常移位時 (例如:拖吊/遭竊)，系統會即時傳送警示訊息，提醒愛車有狀況，讓車主可以迅速應對。
全新導入之RX 300曜黑時尚版，係基於RX 300豪華版升級而來，外觀以黑色基調妝點，在前、後保桿擾流板、水箱護罩以及車外後視鏡等處，均施以黑色烤漆處理；同時，配備專屬於曜黑時尚版的全新燻黑鋁圈，尺寸更自原RX 300豪華版搭配之18吋，一舉躍升至20吋，讓原本已具備相當存在感之RX外觀，再增添幾分王者風範。而在內裝方面，曜黑時尚版採用專屬紋理黑梣木飾板，點綴車門、中控台以及方向盤，並以尊爵黑座椅搭配優雅灰色縫線，和室內環景LED燈光組來傳遞深邃靜謐的質感，由內而外，完美演繹曜黑時尚風貌。
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