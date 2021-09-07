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高齡、少子化看房市影響 專家曝三點趨勢

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

隨著人口高齡化少子化的議題日益放大，長期來看，房市架構會有如首購族減少、換屋需求提升等些微變化。專家分析，未來房市將朝三面發展，第一，資源集中在都會區；第二，養老村、樂齡宅成趨勢；第三，房市交易量減少，但價格不一定跌。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨分析，高齡化將使房市結構出現三種變化。第一，資源集中在都會區，由於年輕人口自鄉村外移至都市，造成都會區人口膨脹，也連帶加速鄉村的人口高齡化，使得城鄉年齡差距增大；第二，銀髮村、樂齡宅等養老住宅成新趨勢，由於鄉村人口結構高齡化，銀髮族的住宅需求顯得更為重要，未來有望帶動住宅的銀髮商機；第三，房市交易量少，但價格不一定會跌，量少導致價格波動幅度少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提及，長期來說高齡化與少子化會造成首購族減少、換屋需求增加，年輕人會趨向往城市移動，偏遠鄉鎮人口流失的現象會更加明顯。他強調，若不考慮景氣循環的話，少子化不一定會造成房價下跌，主要因都會區仍有換屋需求支撐買盤，使房價影響不大，但偏鄉人口漸少，對房價影響恐日益增大。

總體而言，高齡化、少子化短期不會造成太大影響，但觀察長線，可能會帶動換屋需求、首購族減少等跡象發生，但不會造成房價震盪，建議購屋族買房子時可觀察趨勢，順應趨勢買房才不會賠了夫人又折兵。

高齡化 房市 少子化

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