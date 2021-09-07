陽明第七艘新船起明輪交付營運 美西航線再添生力軍

陽明（2609）向船東正榮汽船株式會社租入，並由船東委交今治造船株式會社(以下簡稱”今治造船”)量身打造之全新11,000 TEU級貨櫃輪「起明輪」(YM Topmost)，今(7)日於今治造船廣島船廠舉辦新船命名典禮儀式，典禮由今治造船主持，透過線上視訊方式連線陽明海運台北辦公室，並邀請海瀧船務代理(股)公司林見松董事長為新船命名，由林董事長夫人虞媛媛女士擔任該輪擲瓶人，共同為新船獻上一帆風順、班班滿載的祝福。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「起明輪」 (YM Topmost) 為此系列第7艘交付之新船，命名後將於本(9)月22日正式竣工交付；該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節。

此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，目前已有6艘新船投入跨太平洋航線營運，可於近期貨櫃航運市場暢旺之際，紓緩急遽攀升之承載需求，並有助於最大化艙位效用；此系列新船可加速本公司船隊汰舊換新，使整體船齡年輕化，同時達到節能省油及降低單位成本之綜效；陽明海運透過新船布建優化船隊船型，有利於應變國際情勢與環保法規所造成的航運環境變化，可多元化營運船隊發展，提升整體營運綜效，提供更優質的服務品質。

「起明輪」（YM Topmost） 於交付後，將配合THE聯盟航線規劃，於9月24日投入聯盟亞洲往返美洲之PS6航線，靠港依序為：青島 – 寧波 – 釜山 – 洛杉磯 – 奧克蘭 – 神戶 – 青島。