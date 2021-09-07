獨居老人宅十年翻倍 養生住宅成新趨勢

根據內政部不動產資訊平台的最新統計，今年第2季全戶都為65歲以上老人的住宅高達62.7萬宅，與十年前的33萬宅相比，增漲0.9%，僅一名老人獨居的宅數，也從十年前的22.6萬宅增至47.7萬宅，量增一倍。

根據資料顯示，住宅人口獨居老人宅數尤以桃園、台中、台南和高雄等四都，十年間獨居老人量增比例都較雙北高，桃園十年間增漲7.1%、台中十年間增幅6.9%、台南十年間增加9.2%、高雄十年間增加6.4%，全國獨居老人宅佔僅老人居住宅的比例已高達76%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，桃園、台中、台南與高雄等四都十年間獨居老人量增比例較高，顯示中南部因為就業需求，青年北漂或離家築巢的比例也漸增，僅剩長輩留鄉獨居的狀況也越加明顯。

進一步觀察，目前六都獨居老人宅的數量，以新北市的9.4萬人最多，佔老人宅的比例也最高，高達78.8%；而獨居老人宅比例增幅最多的是台南，十年來增加了9.23個百分點，而首善之都台北市，獨居老人宅的增幅最低，十年間僅增加2.98個百分點。

張旭嵐說明，隨著小家庭化的趨勢，子女結婚後，大多希望和長輩各自留有生活空間，且中南部的房價基期低，獨立成家的門檻低，父母觀念也日漸開放，因此獨居老人宅數比例從2011年第2季的68.6%，一舉增加至今年第2季的76%。

反觀台北，張旭嵐指出，台北不僅房價高，生活花費、子女教育成本皆高，小資夫妻購屋不容易，便轉為與父母三代同堂，還能享受爺爺、奶奶托育協助，因此台北的獨居老人宅，近年量增速度趨緩。然而新北市因為幅員廣大，許多偏遠區域的老宅屋況不佳，子女同住意願不大，因此獨居比例居高不下。