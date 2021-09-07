強強聯手！微風超市秋節送禮百款質感豪華禮品清單

微風超市搶攻即將來到的中秋檔期，即日起至9月21日，推出超過百款各式禮品，除了七大五星飯店、名店月餅禮盒，頂級進口水果依然是超市的口碑商品，像是今年最高等級「六房級」的日本長野麝香葡萄，有綠翡翠色澤，木箱禮盒一箱達8,000元，讓貴婦們趨之若鶩。

微風超市觀察到，疫情讓親友彼此的見面機會減少，疫情趨緩後讓消費者開始外出拜訪親友，消費者願意將原有預算轉投入送禮，尋找精緻高品質、體面特殊的禮品，這波秋節送禮商機，預計將帶動業績成長三成左右。

為滿足不同客群，微風超市準備多款月餅禮盒，饕客必嚐「經典」系列仍是主力。微風超市首推長年來的口碑月餅「香港半島酒店」今年一口氣強打限量三款，有「迷你名茶奶黃月餅」、「主廚推薦奶黃月餅」、以及「特賞雙輝月餅」等禮盒。

其中迷你名茶奶黃月餅集結半島酒店兩大經典，由香滑奶黃月餅及四款半島名茶融入茶香製成。精選頂級的口碑月餅，「半島」及新崛起的「皇玥」是目前暢銷的第一名人氣商品。

五星飯店月餅，今年有君悅、福華（8085）、老爺（5704）、寒舍（2739）、華泰王子、亞都麗緻（5703）等飯店加入。在禮盒外觀上，更融合窗花設計巧思概念，讓送禮更具細緻體面，其中君悅禮盒及老爺酒店的雙層禮盒，更是經典品味人士心目中的首選。

除了名店月餅禮盒，來自日本直送的「杉谷本鋪五三燒桐箱禮盒」，經典五三燒長崎蛋糕、頂級巧克力兩種口味，包裝別緻典雅設計，提升整體送禮質感。

消費者近年來送禮特愛的頂級水果禮盒中，微風超市嚴選20年來人氣第一的「長野麝香葡萄」，如綠翡翠般的亮眼色澤，果實特大、飽滿，首度以木箱禮盒限量50組，滿足消費者對質感的特別需求。在父親節檔期相當受到顧客歡迎的岡山白桃禮盒，也成為中秋水果禮盒高詢問度品項。

由於岡山白桃的產季較短，今年中秋仍會有日本水蜜桃禮盒領軍接力，預料在秋節送禮期間仍會站上熱門銷售榜。