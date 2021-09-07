中釉賣廣東佛山土地 處分利益估人民幣8,580萬元
中釉（1809）今（7）日舉行重大訊息表示，公司位於中國廣東三水之子公司－大鴻製釉，因配合當地政府進行土地收儲計畫，決議處分該公司土地使用權進行拍賣，公司預計可取得之補償金額約人民幣2.04億元。不過，中釉強調，該案實際交易金額將以公開拍賣成交價格而定。
中釉指出，處分該公司土地使用權後，公司持股六成之子公司大鴻製釉預計可獲得之淨利益約人民幣1.43億元，以公司間接持股60%估算，預計可認列人民幣8,580萬元投資利益。
中釉因今日重大訊息公布、暫停交易，昨（6）日股價收在13.5元。
中釉今年上半年營收達10.52億元、年增28.4%，毛利率為21.02%，營業利益達1,282萬元，大幅優於去年同期虧損7,659萬元，稅後純益達2,191.7萬元，每股稅後純益達0.13元。
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