遠雄人壽金險獎校園影片徵件 逾60所大學競逐

遠雄人壽（5859）連續三年舉辦金險獎校園影片徵件活動，打造全台校園最具影響力的賽事，6日舉辦頒獎典禮，在防疫規範下，現場最吸睛就是跨越距離，與小小金險獎獲獎者—台東寧埔國小師生直播連線，共享榮耀，也藉此鼓勵大學生們接棒帶動小朋友，持續夢想接力，創造善的循環。此次頒獎典禮更邀請網路名人Dcard Video團隊到場增光交流，並精心安排學子與評審們面對面座談，讓每位用心創作的青創新星都能汲取寶貴經驗，在未來人生發光發熱。

遠雄人壽表示，第三屆金險獎徵件期間雖受到新冠疫情影響，參賽學生仍發揮防疫不停拍的精神，吸引近200件、逾60所大學院校、超過80個科系競逐，由5位產學界翹楚組成的專業評審團，最終選出8件優秀作品，題材橫跨風險規劃、綠色環保及社會關懷，議題豐富多元，充分展現大學生對身處環境的關心，呼應「好險 Hold得住」徵件主題。

遠雄人壽三年來用心耕耘推廣金險獎活動，其口碑與知名度已在大學校園擴散，賽事專業度備受推崇肯定。此外，為擴大活動影響力，賦予傳承及教育使命，今年首度與花東偏校合作推出小小金險獎，邀請有志一同的小學生參賽，並導入「小小金險Mentor」計畫，由歷屆獲獎學生提供遠距教學及實地指導，與偏校學童藉由教學相長激盪創意火花。

遠雄人壽總經理趙學欣致詞時表示，「風險無所不在，小至細菌病毒，大到天災或是氣候暖化，保險的意義就是陪伴守護每個人生階段預作準備。以此為出發，金險獎是一個兼具風險教育與青創培力的活動，主要目的就是讓年輕人對於自己關注的議題，或是生活日常，都能預先思考如何提前預防風險，並運用影音創意展現所思所想，甚至重新詮釋對風險的定義。」三年來許多參賽者也創作出許多發人深省的作品，更讓社會大眾看到年輕學生的自信態度及對這片土地的認同與熱愛。

本屆金險獎以「好險Hold得住」為題，期望年輕世代發揮創意，關注生活中意外與提前準備的關聯，凡事做好準備，完美Hold住人生百變樣態，在3分鐘的片長內，參賽學生們充分展現多面貌的創意敘事手法、故事主題，影片製作多元豐富。

首獎由世新大學廣播電視電影學系同學獲得，疫情期間不僅獨自掌鏡兼演出，故事主題緊扣時事，精采呈現「疫個人的畢業旅行」，面對生活挑戰堅持正向陽光的態度，讓評審們印象深刻，直呼「疫情下就是要這樣Hold住」！特選獎為北藝大電影創作學系團隊，一鏡到底的懸疑敘事手法，高度專業的影片表現，深獲評審一致好評；台中科技大學商業設計系團隊，透過影片傳達大學生對土地及環保的關心，呼籲全民減塑Hold住美好生活，獲優選獎肯定。對於金險獎活動，評審們皆給予高度肯定，