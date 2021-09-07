固態電池具能量密度高與安全性優勢 車廠卡位投資

固態鋰離子電池（簡稱固態電池，Solid State Battery；SSB）理論上較（液態）鋰離子電池（Lithium-ion Battery；LIB）安全、能量密度更高，若能導入車載應用，將有助提升市場對純電動車的接受度。豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、寶馬（BMW）、現代（Hyundai）等車廠先後投入研發固態電池或投資相關業者，目標於2030年前推出固態電池純電動車。

固態電池係以固態電解質取代電解液（液態電解質）和隔離膜，無過熱自燃、漏液腐蝕等安全風險，且能量密度較高，更可搭配鋰金屬負極，大幅提升電池性能。若將固態電池導入純電動車，可望延長續航距離並提升安全性，有助增進消費者對純電動車的接受度。

美國、歐洲、日本車用鋰離子電池產量落後於中國和南韓，近年多由政府組成研發團隊，或編列預算獎助研究，期能及早量產固態電池，搶得車用電池市場主導權。中國和南韓電池廠商亦投入固態電池研發，鞏固電池生產領先地位。

DIGITIMES Research分析師陳一帆表示，不少車廠投資入股固態電池新創，或與固態電池新創共同開發車用電池，以加速量產固態電池電動車。蔚來（NIO）目標2022年率先量產固態電池純電動車，宣稱續航距離將達1，000公里，豐田、福斯、寶馬、現代等傳統車廠則規劃於2025~2030年推出固態電池量產車型，期以優於鋰離子電池的續航里程吸引消費者青睞。