東森購物上半年合併營收185.9億 獲利年增34.5%

東森國際 （2614） 旗下轉投資東森購物今（7）日公布累計今年1-8月合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）達185.9億元，年增率20.1%，累計合併稅前獲利13.7億元，較去年獲利10.2億大幅成長達34.5%，每股稅後純益達11.31元。

8月分合併營收24億元，年增率17.2%，合併稅前獲利1.74億元，年增率12.2%。東森集團2020年整體營收330億，獲利18億，隨著前八個月的營收已經達185.9億元，再加上其東森母公司及其他轉投資事業，東森集團持續將挑戰500億營收，目標獲利33億元。

東森購物表示，疫情帶動了電子商務業績整體大幅成長，上半年度電商業者都繳出亮眼成績，EPS排名依序為momo 9.15元、東森購物網8.44元、PChome網家1.72元，但以獲利能力來分析，東森購物上半年的稅後淨利率 6.22% 遠大於 momo 的 4.14% 和 PChome 的 0.86%，其中主要原因，就是因為東森購物是國內電商中少數採取多通路銷售的電商，除了網路，還包含電視購物及電話行銷。

疫情期間，受益於宅經濟，東森購物的5月份網路業績占比從41%提升到46%，明顯超越電視業績，7月份更達到49%，加上另有草莓網的獲利挹注，使得東森購物的獲利表現格外突出，遠超PChome，緊追momo，是國內獲利第二大的電商。

疫情爆發後，生鮮網購市場成為注目焦點，許多電商同業紛紛投入生鮮配送，而今年六月初正值疫情爆發之際，熊媽媽在新莊的新倉剛落成，立即以新舊倉分流作為因應，同時因應消費者需求立即推出蔬菜箱，而在新倉搬遷完成後，高效能的物流模式，亦成為熊媽媽的競爭優勢之一，熊媽媽目前自有車隊占9成，機車快配與宅配比例為85%和15%，8月份開始，更與新竹物流合作，加入熊媽媽機車快配運送行列，機動力十足，新倉動線設計更流暢，提高25%的人力撿貨效率，冷凍商品的耗損率更降低60%，大大降低成本支出。

八月初有父親節、七夕情人節及中元節等節慶促銷，帶動網購一波業績，根據東森購物觀察，目前東森購物會員人數共911萬，網購消費仍以女性居多數，男女比例約為3：７，但男性消費者有持續增加趨勢。年齡層則以50-59歲會員為主力消費群，約佔29%，其次為經濟基礎穩固 40-49 歲的會員，佔21%，兩個年齡層就佔了消費群體的一半，因東森購物成立逾20年，已培養出許多忠誠會員，跟著東森購物一起成長。

後疫情時代下，電商平台已成為重要的銷售平台，針對五倍券即將在10月正式上線，東森購物自去年疫情對地方農業帶來衝擊，率先加入農漁產銷售國家隊行列，設立「東森農場」專區，截至目前已有13位縣市首長上節目推廣在地農產品，每檔銷售成績表現亮眼，此外，東森購物旗下的熊媽媽買菜網在疫情期間也推出「宅安心鮮食箱」，深受消費者喜愛，東森購物秉持東森嚴選的精神，全力與各縣市政府、在地小農合作，銷售台灣農漁產品，若政府可將相關小農專區納入五倍券適用範圍，相信可以幫助更多受疫情影響的餐飲及農產業者。