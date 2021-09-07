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香港中文大學導入精誠基因分析解決方案 加速生醫研發

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
GARAOTUS基因分析解決方案進軍香港，提升HPC運算效能創新醫療研發。精誠／提供
GARAOTUS基因分析解決方案進軍香港，提升HPC運算效能創新醫療研發。精誠／提供

精誠（6214）旗下雲服務品牌GARAOTUS攜手香港在地合作夥伴，將GARAOTUS基因分析（Genomics Analytics As a Service）解決方案，導入香港中文大學生命科學相關的基因分析研究當中，透過HPC（High Performance Computing）技術加速基因分析研究發展，有助於研發疾病預防與創新治療。

精誠雲平台架構長暨GARAOTUS負責人薛聖傑表示，龐大基因分析所需的HPC運算設備及解決方案，在生命科學、疾病預防及創新治療方面，都展現了其重要性，頂尖的基礎科學研究須先透過模型，取得足夠數據及印證，才可轉化至臨床研究和應用。

未來GARAOTUS也計劃將此合作典範複製到全球各醫療研究機構，且GARAOTUS目前觸角也已延伸至新加坡及印度各地，期望能協助更多國家加速基因分析研究發展。

薛聖傑表示，香港中文大學擁有全球頂尖的研究團隊，這次GARAOTUS攜手香港合作夥伴導入基因應用系統，透過HPC技術協助香港中文大學提升運算效能，優化研究流程，再結合香港中文大學研究團隊的豐富經驗，並經過長時間的AI模型調整及訓練後，相信未來能在服務層應用，展現更強大的基因分析能力。

GARAOTUS負責人薛聖傑，負責過台灣兩座TOP 500 HPC，以及超過30座以上的HPC規劃設計及建置經驗，專精將HPC及Cloud Computing架構融合，讓Cloud Computing擁有HPC高效能的運算能力之外，還兼具Cloud Computing Service的彈性與服務能力，GARAOTUS技術團隊除提供企業底層網路建置外，近年也整合提供雲服務從基礎層（IaaS）、平台層（PaaS）到服務層（SaaS）的整體解決方案，透過垂直整合的架構優勢，GARAOTUS Cloud Platform能協助不同產業加速應用導入效率。

GARAOTUS的方案架構涵蓋了許多開源技術的應用，OpenInfra Days Asia是由全球各地熱衷開源技術發展的同好所組成的機構，所推出的橫跨六國的大型論壇活動之一。2021年9月11日將集結日本、韓國、新加坡等六個國家專家學者的OpenInfra Days Asia，GARAOTUS代表台灣獲邀參加，將發表精準醫療的基因研究如何與開源技術結合，此外，GARAOTUS也將展示如何結合容器技術在大氣模型的研究成果。

香港 新加坡 精誠

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