台灣及友邦產品創意行銷競賽 促進經貿交流

為協助我國及友邦廠商推廣適銷雙邊市場產品，促進與友邦的雙向貿易，並鼓勵台灣學生與友邦留學生合作，外交部委託外貿協會舉辦「臺灣及友邦產品創意行銷暨創業競賽」決選會議，7日公布社會組、學生行銷組及學生創業組等獲獎名單 。

首屆「臺灣及友邦產品創意行銷暨創業競賽」報名踴躍，三類別共計有128組參加報名，其中102組完成初選資格審查，最終計18組獲獎隊伍脫穎而出。此次競賽行銷產業類型以友邦飲食產品為大宗，其次為綠色產業、複合式商業經營及電商平台規劃等，此次競賽學生針對友邦需求客製化發想商模，展現出年輕族群的創意活力。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中司長表示，競賽活動不僅能讓民眾更具體的了解邦交國的特色與產品，更能帶動台灣產品推廣到海外市場的契機。此次活動只是一個起步，未來希望結合外交部、各邦交國駐台使館與企業界一起推動 ，也將提案企劃與中華民國全國中小企業總會進行更進一步的規畫。

外貿協會行銷專案處長吳俊澤處長表示，外貿協會將透過這些延續商機持續追蹤 、與企業進行媒合與輔導，讓適銷產品能有更高的市場競爭力。

頒獎典禮將在9月23日於台北國際會議中心舉行，本次獲獎名單包括，社會創業組金獎：有聊生活（得獎作品：誕生吧！瑪雅黑金—竹製品超進化），銀獎：Sub Umbra Floreo（得獎作品：Green Guard），銅獎：Solar Forest（得獎作品 ：導入太陽能光電商業模式促進海地造林復育）。

學生創意行銷組金獎：巴拉巴拉牛（得獎作品：吃進友邦，巴拉圭牛肉輸入即推廣行銷），銀獎：貝辣送（得獎作品：「椒你逛夜市」貝里斯辣椒醬行銷企劃 ） ，銅獎 ：Befficiency（得獎作品：夏普奶奶辣椒醬），優選：蘭mucho（得獎作品：蘭調酒吧-甘蔗之花蘭姆酒小瓶裝在台行銷策略與企畫），Milky Way（得獎作品：Pillar智慧藥盒行銷推廣至聖露西亞）。