43年北市精華區大樓 一拍每坪單價119萬元標脫

根據內政部列冊統計，截至2020年年底為止，全國未辦理繼承土地高達1.6萬公頃，比金門縣還大，未繼承的建物面積達56萬坪，大約是五棟台北101大樓，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創新高。日前北市拍賣一間精華區遺產，43年大樓一拍就以每坪119萬元標脫，成交單價還創下該大樓的實價新高。

台灣金融資產服務股份有限公司上周標售台北市光復國小對面老宅「光復大廈」，為知名大陸工程興建之鋼筋混凝土造住宅大樓，總樓高12樓、屋齡約43年，管理嚴謹、公設保養良好，為東區早期名宅。這座老宅的東棟11樓、底價5,425萬元，因為地段極佳加上釋出量少，吸引民眾進場投標，最後以6,398萬元標脫，每坪成交金額為119萬元，標脫價格創下大樓實價新高，受景氣復甦與產品稀有釋出帶動，2019年該社區曾有每坪102萬元的成交紀錄。

依北市官方統計，逾期未繼承不動產以土地公告現值推估高達780億元，全台未繼承不動產的價值驚人，而去年建物繼承移轉登記5.9萬棟，也創歷史新高。

除了未繼承土地與建物面積創新高外，2020年建物繼承移轉登記為5.9萬棟，也同步創下歷史新高，不過今年受到疫情影響，前七月繼承移轉登記為3.4萬棟，與去年同期相比，些微減少614棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，隨台灣逐漸步入高齡化社會，近年不動產繼承與未繼承的不動產，持續創新高，近年也有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程，推估未繼承不動產的價值至少超過千億元。他提及常見的未繼承原因，包含找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產可能位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素。