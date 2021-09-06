新北晚間升強化二級 醫院及長照、安養機構禁探視

新北市今（6）日出現九名感染案例，新北市長侯友宜晚間於臉書宣布，新北市全面備戰，提升為強化二級警戒，防疫措施包括，醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人；集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜表示，雖然基因定序還在進行，但到目前為止，總共有1名老師、8名學生和1名家長確診，我們高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽。

新北提高至強化二級警戒後防疫措施，包括板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課三天；其他三校共五班、一個托育中心預防性停課；醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人；集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

而幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內所有匡列對象都需要採檢，既使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天。考量到幼兒園小朋友還很年幼，將同意每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館。

侯友宜最後表示，這起事件中，「無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人」，唯有團結一致，共同對抗防堵才能戰勝疫情。