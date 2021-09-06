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志強8月營收3.91億元 探今年新低

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

越南疫情反覆導致鞋廠停工效應開始顯現，國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）今(6)日公布8月合併營收僅3.91億元，月減59.3%、年減37.4%，創今年以來新低；累計前八月合併營收90.73億元、年減3.5%。

也是全球最大足球鞋製造商的志強，8月營收不但是今年以來的低點，更不到4月高點14.97億元的三成，由於志強是第一家公布營收的製鞋大廠，極具指標意義。業界不諱言，接下來豐泰（9910）、寶成（9904）陸續公布的8月營收「鐵定不會好看」。

事實上，全球製鞋龍頭寶成稍早已公告，停工衝擊越南產能，預警旗下子公司裕元第3季製鞋業務營收將大受影響。寶成位於越南的寶元鞋廠停工已近兩個月。

不過據了解，與去年疫情高峰時，各大品牌陸續抽單的慘況不同，目前各大品牌完全沒有砍單跡象；市場甚至傳出Nike等品牌大廠稍早曾主動與越南總理聯繫，研商解封之道，業界也普遍預期9月中有望解封復工。

包括寶成、豐泰、志強等大廠都強調，一旦越南廠復工，將立即全面加班趕工出貨。而面對耶誕節旺季來臨，部分品牌大廠也傳出不排除採空運方式，儘速將復工後的產品送交到通路端，預期第4季將會有一波大爆發的出貨潮。

目前，志強配合越南當地政府防疫要求，位於越南的志雄、大華、志寧、志中及大河廠，暫停營運期間再延長至9月12日。豐泰位於同奈的DV、DP、DO，以及模具廠DV、DS等五廠，暫停營運期間再延長至9月15日；另頭頓TO廠暫停營運至8日。

至於寶成位於胡志明市的寶元鞋廠，原訂停工至8月31日，目前也決定再次延長暫停營運期間，至於何時復工，寶成說，將依循越南當地政府相關規定辦理。

志強今天同時公告，旗下位於柬埔寨的志寨廠於9月5日下午發生火警，公司發現後已迅速撲滅，幸無人員傷亡，受影響面積375平方公尺，失火範圍為處理客戶剩餘未完成訂單的小部分區域，影響甚小，受損機器設備價值亦不高。

越南 寶成 營收

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