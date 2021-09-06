快訊

副機長遭爆「沒戴罩」邊走邊聊天 長榮航嚴懲：記1大過並停飛半年

憂變種病毒成破口 台積電董座望加快BNT檢驗及接種準備

聯亞第三劑結果出爐 近期將重提EUA再審

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

聯亞生技今（6）日宣布，該公司新冠肺炎疫苗UB-612第三劑分析結果出爐，受試者對武漢病毒株及Delta變異株均產生極高中和抗體效價。聯亞生技將於本週向食藥署提出二期臨床試驗計劃書變更，盼讓所有二期臨床試驗的受試者能接種第三劑而提升免疫宏效，公司也將於近期提新數據向食藥署申請EUA再審。

聯亞生技指出，因應新冠病毒Delta變異株在多國肆虐致疫情嚴峻，接種第三劑新冠疫苗，陸續已成為國際趨勢。面對變異株突破性感染的健康威脅，UBI/聯亞集團新近研發的高精準設計新冠疫苗UB-612，已探討原第一期試驗受試者，於今年８月初進行延伸測試，接受第三劑UB-612疫苗施打之免疫反應。

針對這個延伸測試，在50位（年齡為18-64歲）第一期試驗受試者在接種兩劑後之八到十個月後，再接受第三劑UB-612疫苗施打。免疫反應初步結果顯示：施打第三劑UB-612疫苗高劑量（100 mcg）後14天，對武漢原生型病毒株的中和抗體之幾何平均效價（GMT）值達4,018，(比接種兩劑後14天的平均效價增加了37倍；血清陽轉率（seroconversion rate）均達100%，優於其他兩疫苗已公布第三劑所誘導之中和抗體效價甚多。在疫苗安全性與耐受性方面，接種後至今共計255至316日，所有受試者均未出現嚴重不良反應。

此外，就國際間近數月造成重大流行的新冠病毒Delta變異株中和能力之初步結果，顯示在施打第三劑高劑量組UB-612疫苗後14天，對Delta變異株的中和抗體之幾何平均效價值達2,358，遠優於其他疫苗已公布第三劑對Delta變異株誘導之中和抗體效價，例如輝瑞/BNＴ、莫德納及高端疫苗對Delta變異株之中和抗體力價分別為1,321、1,268及395。

換言之，UB-612疫苗對今年流行的Delta變異株與去年流行的武漢野生型病毒株之中和抗體效價相比，僅降低1.7倍；而輝瑞/BNT對Delta變異株降低倍數為1.2倍、莫德納降低為3.6倍，高端降低3.4-3.6倍。

聯亞生技指出，由目前施打第三劑後初步資料顯示，UB-612疫苗除了有良好的安全性及耐受性，可大幅降低民眾對接受疫苗施打的憂慮與遲疑，此疫苗設計特別考慮引發優異的T細胞、與B細胞的免疫記憶反應，進一步證明在打第三劑後，快速激發打此疫苗受試者產生極高的中和抗體效價，達到優質免疫反應，將成為全球防疫上有效控制Delta變異株威脅的領先防禦阻擊手。

疫苗

延伸閱讀

機師染Delta病毒 指揮中心：足跡熱點部署醫療資源

幼兒園群聚 柯文哲：與機師確診時間近不排除Delta

台積電董事長劉德音呼籲政府 盼加快BNT疫苗檢驗及接種準備

嚴防Delta變異株 柯文哲：有症狀先暫停上班上課

相關新聞

北市43年大樓遺產拍賣 一拍脫標還創社區新高

信義房屋統計內政部資料指出，隨人口逐漸老化，近年不動產繼承與未繼承的不動產，持續增加，其中全國未辦理繼承土地，截至去年底...

新北都更二箭首案今通過 從送件到審議僅花4個月

新北「都更二箭」首案今通過，新北都更處表示，新莊全安段都更案從送件到審議通過僅4個月，預計115年就能完工，市府不只要讓...

台中「都市之肺」交易亮眼 台南公園周邊漲最兇

依照內政部實價登錄，永慶不動產統計近一年中南部指標公園周邊700公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，其中台中中...

中鋼宣示淨零碳排 6面相推減碳

產生大量碳排的鋼鐵廠正積極跟上國際減碳潮流！中鋼近日表示，已設立「節能減碳及碳中和推動小組」，以能源效率提升、高爐噴吹富氫氣體、增用廢鋼、鋼化聯產/碳捕捉利用與封存(CCUS)、使用熱壓鐵(HBI)，以及再生能源等6個面向推動減碳工作。

亞泥打造幸福職場 獲亞洲最佳企業雇主獎

亞泥（1102）打造幸福職場，再度獲得國際機構肯定。根據亞洲專業人力資源刊物HR ASIA今天公布的「2021亞洲最佳企...

變種病毒攪局 台塑三寶展望第4季「兩好一壞」

Delta變種病毒攪局，各項石化品價格漲跌互見，台塑（1301）三寶看第4季展望「兩好一壞」，台塑（1301）、台化（1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。