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吸引首購族 彰化景觀公園周邊房價漲

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

根據內政部實價登錄，統計2020年6月至2021年5月的彰化景觀公園周邊交易量為38件，近年房價漲幅為9.7%，專家分析，該區交易物件以透天住宅為主，在金馬路上也有大樓產品，屋齡20年至30年間的3房含車位物件，總價介於600萬至800萬元，是首購族的購屋熱點。

永慶不動產彰化南區大埔加盟店店長童元鋙提及，彰化景觀公園位於彰化市與和美鎮郊區的交接地帶，利用國道一號和國道三號橋下優化而成的空間，交易物件以透天住宅佔多數。

童元鋙分享，在地人習慣以鄰近公園的金馬路來區分市況。他說，若從金馬路靠近彰化的透天別墅，屋齡10年左右的總價約1,500萬元至1,800萬元、屋齡20年至30年總價約1,200萬至1,500萬元。若是靠近和美的金馬路上透天物件房價相對親民，屋齡10年左右總價約1,500萬元內就可入手，而屋齡20至30年就有機會1,000萬元以內輕鬆成家。

另外，金馬路上也有大樓產品，為首購族最愛，目前屋齡20至30年間的3房含車位物件，總價介於600萬至800萬元之間，而新成屋則在1,000萬元上下。

該區生活圈附近有寶雅、家樂福、麥當勞，生活機能好，食衣住行育樂皆能滿足，開車上國道超方便，可通達台中的烏日區與大肚區，交通網絡發達。

展望未來，童元鋙看好未來彰化房市的發展潛力，在台中捷運綠線延伸至彰化段、彰化捷運「大竹鹿港線」的加持下，勢必會吸引更多剛性買盤搶先布局，想購屋的民眾可多加留意。

國道 捷運

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