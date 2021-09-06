長榮長芳輪五名船員確診 公司：配合政府疫調

長榮海運（2603）屬輪長芳輪(EVER BALMY)以近洋區間航線為主，共有五名船員確診一事，長榮海運表示，確診原因與細節以中央流行疫情指揮中心公布為準，將會全力配合政府疫調。至於營運面的部分，業界分析，這艘船是以近洋線為主，船舶為2881個TEU船型，占長榮海運整體運能很小，對於船舶調度及營收影響不大。

長芳輪上有22名船員，可裝載2,881個20呎貨櫃(TEU)，航行亞洲近洋航線，灣靠港口包括東京、橫濱、名古屋、四日市、台北港、台中港、高雄、新加坡、巴生港、檳城、丹戎帕拉帕斯。

除了近日少數上船的船員之外，長芳輪上其他船員已多日未上岸，時間最短者有70餘天，最長者已300多天未上岸。目前確診者已送醫治療；其他船員皆依疫情指揮中心指示在船上住艙隔離。

長榮海運進一步表示，船員在上船之前，均須遵守嚴格的檢疫隔離規範。船員依照疫苗施打進度的不同，須先在長榮安排之飯店進行7-14天集中健康管理，待健康管理期間結束後，須在上船前三日內進行PCR檢測，確認檢測結果為陰性，方可上船作業。

船員每日在船上皆需測量 3 次體溫，並進行紀錄，用餐採分組輪流之方式進行；船員從台灣上岸後，依台灣入境規定須隔離14天。

若船員有發燒、咳嗽等症狀，須即刻和其他人隔離，船上並立即執行各區域之徹底清消作業，將染疫風險降至最低。此外，公司亦鼓勵長程航線的船員，於歐美等開放外來船員施打疫苗的國家進行疫苗接種。