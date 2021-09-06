中鋼宣示淨零碳排 6面相推減碳

產生大量碳排的鋼鐵廠正積極跟上國際減碳潮流！中鋼近日表示，已設立「節能減碳及碳中和推動小組」，以能源效率提升、高爐噴吹富氫氣體、增用廢鋼、鋼化聯產/碳捕捉利用與封存(CCUS)、使用熱壓鐵(HBI)，以及再生能源等6個面向推動減碳工作。

中鋼表示，淨零碳排目前是全球極力關注的議題，超過130國宣示在2050年達成碳中和目標。為精進永續發展工作，中鋼公司於2月設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，擬訂以能源效率提升、增用廢鋼、鋼化聯產/碳捕捉利用與封存(CCUS)等6個面向推動減碳工作。

其中，「鋼化聯產」是整合鋼鐵和石化兩大產業資源的有效減碳策略。中鋼公司煉鋼製程所產生的副產燃氣富含CO與CO2，可作為石化業合成化學品之原料，來取代石化業者從國外輸入的碳原料，並透過化工廠的製程將之合成為化學品，例如甲醇、甲烷、醋酸…等，以達成固碳效益。

透過此異業合作模式，不僅可降低石化業者的原料成本，有助鋼鐵業與石化業大幅減碳，更能擴大中鋼公司區域能資源整合的範疇，成為實踐循環經濟的最佳典範。目前也與成功、中央和中興大學等學校合作，強化未來CO與CO2純化生產操作與下游產製甲醇、甲烷、醋酸等化學品之能力。

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