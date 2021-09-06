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全家瞄準南洋控 推出東南亞美食

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導

各家業者持續看好異國風味商機，全家（5903）瞄準南洋控美食需求，推出東南亞美食；家樂福與外交部合作，推友邦食材，包括中美洲牛肉及海鮮；遠百（2903）日前則是攜手加拿大駐台辦事處，打造加拿大美食物產展。

全家推出東南亞美食，本次除了有具南洋風味的蝦醬、叻沙醬入料外，更加入馬來西亞甜點「加央醬」，品項擴及麵類、三明治及包子。今年7月全家與台北東區熱門餐廳「MAMAK檔星馬料理」合作推出三款聯名商品，帶動相關品類銷售成長近一成。

本月8日至10月5日再攜手黃亞細肉骨茶、PABLO、MAMAK檔等11個知名品牌，推出名人名店主題貨架，商品涵蓋餅乾、零食、泡麵等近30款商品。包括南洋風味加央牛油烤土司、加央甜椰包、蝦醬、叻沙醬、檳城風味蝦麵、檳城風味炒泡麵、黃亞細肉骨茶麵，另有與星馬人氣餐廳MAMAK檔合作推出的Hen蝦蝦條咖哩叻沙風味。

家樂福今年延續去年的拉丁美洲牛肉採購、中美洲海鮮採購活動。活動邀請到聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯、巴拉圭、史瓦帝尼及宏都拉斯等七國大使及代表，蒞臨擔任一日店長，介紹食材及料理特色，並推出相關促銷活動。產品包括白蝦與龍蝦等海鮮組、辣椒醬與牛肉燒烤片和火鍋肉片組。

遠東百貨今年8月則與city'super攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大知名休閒品牌Roots，打造加拿大美食物產展，精選200款以上加拿大龍蝦、加拿大頂級牛肉等生鮮、以及加拿大空運來台的零食、飲料，其中有八成為獨家販售。

加拿大 東南亞 全家

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