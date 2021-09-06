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台中「都市之肺」交易亮眼 台南公園周邊漲最兇

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導
中南部指標公園周邊住宅交易量與房價變化。（永慶房產集團／提供）
中南部指標公園周邊住宅交易量與房價變化。（永慶房產集團／提供）

依照內政部實價登錄，永慶不動產統計近一年中南部指標公園周邊700公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，其中台中中央公園周邊交易表現最搶眼，共成交376件，高雄都會公園成交324件居次，第三則為台南公園、成交238件。

統計2018年6月至2019年5月、2020年6月至2021年5月這兩個期間的房價變化，台中中央公園、彰化景觀公園呈「價平」現象，漲幅不到一成，生活圈房價相對穩定。台南公園周邊以透天為主，土地價值占比較高，進而拉升均價，房價增漲19.2%最多，高雄都會公園房價漲14.8%、嘉義公園房價增14.7%居次。

首先看向成交量居冠的台中中央公園，前身為台中水湳機場、享「都市之肺」美名，自2020年12月6日啟用，面積約67公頃，比大安森林公園大2.5倍。

永慶不動產台中經貿敦化加盟店店長余俊潔指出，中央公園坐落於水湳經貿園區，位於西屯區、北屯區交界，地理位置優越，鄰近有中清交流道、74線快速道路，在科湳愛琴橋的開通下，帶動消費人潮，吸引大型品牌進駐。近期也投入大型建設，像公園北側的國際會展中心、台中綠美圖、水湳轉運中心等，在綠地、建設題材帶動下，許多預售小坪數推案都已站上4、5字頭。

以公園附近中古屋市場來看，購屋主力集中在逢甲商圈、水湳市場一帶的3房大樓，余俊潔說明，目前屋齡介於20至30年每坪單價約落在21萬至24萬元、屋齡15至20年每坪單價約27萬元至28萬元，而10年內的住宅產品已破3字頭。

高雄都會公園成交量居次，位於高雄橋頭區與楠梓區交界，面積達95公頃，附近有捷運紅線R21都會公園站、中山高，交通十分便利，鄰近的楠梓科學園區也提供不少就業機會，使周邊房市加值，近年成交量多達324件，推升區域單價來到14.7萬元。

永慶不動產高雄楠梓援中河堤加盟店店長鄭皓仁認為，與高雄市區房價相比，楠梓、橋頭較為實惠，一直是首購族的購屋熱點，其中屋齡10年內、2至4房的大樓產品最受青睞，房價每坪約17萬至19萬元，而屋齡20年左右的物件則是每坪約14萬至17萬元可以入手。

房價 內政部 實價登錄

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