榮成8月營收創下歷史次高 獲利卻是今年谷底

工紙大廠榮成（1909）公告8月營收不僅創下今年以來新高，且僅次於2017年10月寫下的新高紀錄。不過，獲利表現並未跟上營收，榮成自結8月稅前淨利歸屬於母公司業主為1.26億元，單月稅前每股盈餘0.1元，為今年以來單月新低。

榮成公告8月營收54.29億元，年增40.56%，月增7.8%，創下歷史次高，累計前八月營收來到355.69億元，年增46.05%。公司同時自結前八月合併稅前淨利歸屬於母公司業主為21.23億元，每股稅前淨利1.65元，相較於去年同期的0.24元，成長587%。

由於榮成目前處於緘默期，公司對於營運表現未回應。法人表示，造紙業自8月開始逐漸進入旺季，加上榮成台灣二林廠20萬噸紙板產能全開，挹注營收表現，是推升榮成8月營收創下歷此次高的動能，不過，在價格方面，8月噸利差出現收斂，使獲利未能跟著衝高。

不過，由於中國金九銀十消費潮將至，市場看好榮成後市需求成長，另就長線來看，2021年起大陸不再進口國際便宜廢紙，榮成因而重拾競爭力，今年出貨量也獲得提升。需求方面，受惠中國禁塑令以及疫情後需求復甦，加上生活型態改變，紙類需求亦持續上升。