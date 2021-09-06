新北都更二箭首案今通過 從送件到審議僅花4個月
新北「都更二箭」首案今通過，新北都更處表示，新莊全安段都更案從送件到審議通過僅4個月，預計115年就能完工，市府不只要讓在地居民脫離危老建築、住的安心，更要藉都更增進公共利益。
都更處指出，新莊全安段都更案基地，位於新莊區中正路及中正路258巷所圍之街廓內，基地面積約2578.69平方公尺，當地建物現況因多處混凝土龜裂，於109年經工務局認定屬危險老舊建築物。
都更處表示，當地住戶希望儘快透過都市更新方式重建家園，及早脫離危險建築物，因此自今年5月12日申請事業計畫報核，並於今日審議會通過，後續發布實施後就能申請建照開工動土，更新後興建2棟地下6層、地上15及地上21層之住宅大樓，預計於115年完工。
都更處強調，都市更新不僅讓住戶更安全，同時也增進公共利益，像該基地將留設4公尺人行步道改善人行空間，且以綠建築及智慧建築的規劃設計，該案還申請都更二箭容積加給，並於1樓捐贈幼兒園。都更處提到，該案為加速審議程序，向市府申請列入106重建專案計畫，全案從送件到審議通過，僅花費4個月。
都更處長張壽文表示，市長侯友宜上任以來就推「都更三箭」，其中都更二箭，是透過捐贈公益性設施提高基準容積，提升住戶更新意願，後來也在7月4日升級為都更二箭2.0「新北市政府辦理跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，使巷弄內不易重建的基地，可以透過重建權利併入主要幹道地區的方式集中開發，並提供最高20%基準容積加給。相關資訊可至新北都更處網站宣導專區查詢。
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