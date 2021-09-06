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北市43年大樓遺產拍賣 一拍脫標還創社區新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
信義房屋統計內政部資料指出，隨人口逐漸老化，近年不動產繼承與未繼承的不動產，持續增加。 圖／取自google街景
信義房屋統計內政部資料指出，隨人口逐漸老化，近年不動產繼承與未繼承的不動產，持續增加。 圖／取自google街景

信義房屋統計內政部資料指出，隨人口逐漸老化，近年不動產繼承與未繼承的不動產，持續增加，其中全國未辦理繼承土地，截至去年底達1.6萬公頃，比起金門縣還大，未繼承的建物面積56萬坪，大約是5棟台北101，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創下新高。

不少精華區未繼承物件會流入拍賣市場，吸引投資人搶標，如台灣金服上周標售北市光復國小對面老名宅光復大廈11樓戶，底價5425萬元，雖然屋齡43年，但一拍即以6398萬元標脫，每坪成交金額119萬元，標脫價格創下大樓實價新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，未繼承不動產不少位於市區，價值不斐，以北市來說，官方統計2020年底逾期未繼承不動產，以土地公告現值推估即高達780億元，全台未繼承不動產的價值驚人。

曾敬德表示，常見未繼承的原因包括有，找不到繼承人、繼承人之間意見不和、屬於零散持分或不具價值等因素，近年有些未繼承的不動產，也陸續進入拍賣流程。

曾敬德表示，光復大廈由大陸建設興建，樓高12樓，為東區早期名宅，該社區近國父紀念館，台北文化體育園區，捷運國父紀念館站2號出口，區位良好，交通條件優良，因此吸引民眾高價搶標。

信義房屋 紀念館 內政部 北市

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