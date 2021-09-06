北市河濱公園中秋能否烤肉？柯Ｐ：下周公布

中秋節即將到來，每年台北市都會開放河濱公園讓民眾歡聚烤肉，今年因為疫情，能否開放成為很多民眾關心的議題，台北市長柯文哲今（6）日表示，大家稍安勿躁，疫情瞬息萬變，我們把規則（疫情警戒升級或降級）訂得更清楚一點、準備得更好，下周再來公布中秋節能不能烤肉？河濱公園能不能開放？

柯文哲說，台北市的疫情從數字來看確實是趨緩，但絕對要小心，一不小心很可能會反撲，特別是首都生活圈，大家都不要幸災樂禍，因為大家都住在一起，那位小朋友的家長有沒有在台北市上班現在正在查，有跟沒有差很多，大都是綁在一起的。

他表示，中秋節能不能烤肉？要不要開放河濱公園烤肉？要我預測兩個星期以後的事，我不知道，不過，我們最近會研究一個題目，我們有零、一級、二級、三級、四級，每一級升級都有標準，但是以前沒有訂降級的標準，所以恐怕我們要研究清楚。

他指出，大家都很關心中秋節不能烤肉，給我們一周的時間，再把防疫升級降級的規定弄清楚，再來說中秋節要怎麼處理，如果疫情虛驚一場，大家就可以去烤肉，如果一下子明天疫情又爆發，那還烤什麼肉，還是乖乖待在家裡吧。