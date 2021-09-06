五倍振興券將登場 大同3C推搶先振興活動
五倍振興券即將登場，大同3C提前釋放利多，即日起推出全台大同3C搶先振興活動，全館消費每滿5,000元加碼送2,000點會員點數。會員點數可折抵消費，屆時亦可與振興券同步使用，讓優惠效益更加乘。
中秋腳步近，大同3C表示，集合多款燒烤家電讓消費者不出門也可宅家燒烤開趴。大同雙面煎烤盤(THP-F1000A)具備上下熱壓、深盤煎炒、雙面煎烤等模式，中秋烤肉簡單免操煩，優惠價1,690元，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A)。
大同多功能氣炸烤箱(TOT-F2020A)氣炸、炙烤、烘焙多功能合一，中秋烤雞鎖住肉汁好滋味，優惠價3,990元再下殺，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A)。
佳節小聚、秋季養身鍋物好幫手，大同鴛鴦電火鍋(TSB-B4820A)中隔鴛鴦鍋設計不怕意見不合，優惠價1,490元，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A) 。
飛利浦黑晶爐(HD4988)速熱快煮，不挑鍋電磁爐首選，優惠價2,280元再下殺，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A)。
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