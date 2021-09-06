快訊

被扣台獨不忍了 張鈞甯：堅定認同自己的中國人身分

五倍振興券將登場 大同3C推搶先振興活動

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

五倍振興券即將登場，大同3C提前釋放利多，即日起推出全台大同3C搶先振興活動，全館消費每滿5,000元加碼送2,000點會員點數。會員點數可折抵消費，屆時亦可與振興券同步使用，讓優惠效益更加乘。

中秋腳步近，大同3C表示，集合多款燒烤家電讓消費者不出門也可宅家燒烤開趴。大同雙面煎烤盤(THP-F1000A)具備上下熱壓、深盤煎炒、雙面煎烤等模式，中秋烤肉簡單免操煩，優惠價1,690元，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A)。

大同多功能氣炸烤箱(TOT-F2020A)氣炸、炙烤、烘焙多功能合一，中秋烤雞鎖住肉汁好滋味，優惠價3,990元再下殺，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A)。

佳節小聚、秋季養身鍋物好幫手，大同鴛鴦電火鍋(TSB-B4820A)中隔鴛鴦鍋設計不怕意見不合，優惠價1,490元，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A) 。

飛利浦黑晶爐(HD4988)速熱快煮，不挑鍋電磁爐首選，優惠價2,280元再下殺，買再送大同陶樂杯(TVB-C380A)。

大同 中秋 3C

延伸閱讀

搶振興商機台南推「好康券」 優惠多還能抽獎房子

京東人事調整 劉強東擬強化人才培養、鄉村振興

麥寮鄉加發3千振興金 主計：公所預算獨立可自行發放

免抽籤！持振興券到庇護工場消費 勞動部加碼五成

相關新聞

變種病毒攪局 台塑三寶展望第4季「兩好一壞」

Delta變種病毒攪局，各項石化品價格漲跌互見，台塑（1301）三寶看第4季展望「兩好一壞」，台塑（1301）、台化（1...

亞泥打造幸福職場 獲亞洲最佳企業雇主獎

亞泥（1102）打造幸福職場，再度獲得國際機構肯定。根據亞洲專業人力資源刊物HR ASIA今天公布的「2021亞洲最佳企...

東南亞疫情影響出貨 泰鼎8月營收10.4億元

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今日公布8月營收約10.4億元，月減27%，年減0.7%，另若以泰銖功能貨幣計算...

航空旺季到 中菲行8月營收創新高

中菲行（5609）8月自結集團營收創新高，單月站穩30億元關卡，來到34.73億元，較去年同期增加71.9%。累計前八個...

東森旗下寵物雲上半年展店十家 Q3營收逐月增

東森國際（2614）旗下子公司東森寵物雲引進國內外獨家商品，並推出新型態複合店營運模式，今年上半年就展店10家，使總店數...

台塑四寶8月營收1447.02億元 南亞再創歷史新高

台塑四寶今公告8月業績表現，合計營收達1447.02億元，年增68.28%，其中南亞受惠於電子材料產品延續今年以來的強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。