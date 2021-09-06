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變種病毒攪局 台塑三寶展望第4季「兩好一壞」

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
Delta變種病毒攪局，各項石化品價格漲跌互見，台塑（1301）三寶看第4季展望「兩好一壞」，台塑（1301）、台化（1326）預估第4季營收比第3季成長；南亞（1303）因為第3季基期偏高，庫存等因素，預估第4季營收將略低於第3季或持平。 本報系資料庫
Delta變種病毒攪局，各項石化品價格漲跌互見，台塑（1301）三寶看第4季展望「兩好一壞」，台塑（1301）、台化（1326）預估第4季營收比第3季成長；南亞（1303）因為第3季基期偏高，庫存等因素，預估第4季營收將略低於第3季或持平。 本報系資料庫

Delta變種病毒攪局，各項石化品價格漲跌互見，台塑（1301）三寶看第4季展望「兩好一壞」，台塑（1301）、台化（1326）預估第4季營收比第3季成長；南亞（1303）因為第3季基期偏高，庫存等因素，預估第4季營收將略低於第3季或持平。

其中以台塑最樂觀，台塑董事長林健男表示，第4季包括歐美耶誕節，大陸的「金九銀十」、雙十一網路購物節等，帶動包裝材料、農膜、鞋材及太陽能封裝膜、玩具和家電用品等需求增加，對於台塑的PE（聚乙烯）、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、PP（聚丙烯）等主力產品而言，是傳統的出貨旺季。

加上最近美國颶風艾達重創路易斯安那州等墨西哥灣地區，當地不少石化廠宣布不可抗力暫時停車，包括PVC（聚氯乙烯）、NBA（正丁醇）、LDPE（低密度聚乙烯）、乙烯等石化原料，有多達15%-60％的全美相關產能受到影響，由於復原需要時間，今年底前美國石化品出口亞洲、中南美洲及歐洲的數量大幅減少，並將推升相關石化品價格上揚。台塑樂觀預估第4季營收及本業獲利都會比第3季成長。

台化董事長洪福源也表示，台化第4季可望比第3季好，但主要是售量增加，價格方面還是不樂觀。

台化的主力產品線包括SM（苯乙烯），以及下游的ABS、PS等，目前市況正常，但是下半年大陸有200多萬噸的SM新增產能將陸續投產，使相關產品將價格受到影響。台化因為成本控制能力佳，仍能保持微利，將維持全能生產。

南亞受惠電子材料事業撐腰，第3季營收可望創歷史新高，不過基期墊高後，庫存等因素，預估第4季營收將略低於第3季或持平。

南亞董事長吳嘉昭說明，第4季南亞有多項化工產品的生產線安排定檢，加上客戶年終調整庫存等因素，阻礙營收繼續上衝；但南亞包括銅箔等電子材料有多項新產能加入投資，可望對第4季營收帶來新來挹注。一消一長，估南亞第4季營收約維持第3季高檔水準。

營收 乙烯 Delta變異株 台塑 台化 南亞

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