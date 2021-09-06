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新保參與台灣淨零行動聯盟 邁向碳排目標

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
新保參與台灣淨零行動聯盟，共同發起碳排目標。業者提供
新保參與台灣淨零行動聯盟，共同發起碳排目標。業者提供

為響應全球淨零碳排倡議，新光保全與台灣永續能源研究基金會(TAISE)及國內外二十幾家企業成立「台灣淨零行動聯盟」，共同推動「台灣淨零排放倡議Net Zero 2030/2050」，將以內湖總部及相關營運據點的淨零碳排為努力目標，展現對氣候變遷危機議題的重視。

新光保全表示， 氣候變遷已是全球永續發展的最大課題，世界各國紛紛宣布2050溫室氣體淨零碳排目標，在這個全球行動中，台灣亦無法置身事外。

「台灣淨零行動聯盟」由27家國內外企業機構參與，產業包含傳統製造業、科技業、金融業、服務業，共佔台灣4成GDP及2成碳排放。身為聯盟會員之一，新光保全期望透過參與「淨零排放聯盟」倡議，呼應聯合國與國際減碳與淨零目標，期盼未來與政府共同努力，邁向企業永續發展及淨零永續未來。

新光保全近年積極關注氣候與環境保護議題，面對氣候變遷與環境不斷惡化問題，始終以成為綠色企業，打造安全、環保的永續環境為目標，確保企業在營運過程中，將對環境的傷害降至最低，以實踐綠色職場環境。是以，每年自主盤查營運據點溫室氣體盤查、優化管理作業(例如:內部無紙化行政作業、視訊會議取代不必要之出勤) 、執行節能措施(例如:節約用電用水文宣、2019年三處辦公室更換LED燈泡、2020年各單位辦公處所更換節能空調設備)及不定時安排員工參與環保活動，確保企業在營運過程中，將對環境的傷害降至最低，以實踐綠色職場環境。

新光保全進一步分析，未來將持續發揮影響力，研發與應用最新資通訊相關技術，用行動引領各界帶動台灣淨零排放風潮，呼應聯合國永續發展目標，與巴黎氣候協定對氣候變遷的重視，同時協助我國產業善盡企業社會責任，共同解決全世界面臨之變遷問題。

保全 氣候變遷 環保

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