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航空旺季到 中菲行8月營收創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行（5609）8月自結集團營收創新高，單月站穩30億元關卡，來到34.73億元，較去年同期增加71.9%。累計前八個月營收218.79億元，較去年同期成長49%。

受惠於航空旺季到來，中菲行的競爭力再度被客戶肯定，受到疫情影響，8月中國大陸機場大亂，中菲行也火速提供客戶各種解決問題的方案，不只把客戶的貨送到出去，還讓營收成長的幅度加大，8月單月營收較7月增加11.49%。

8月空運的營收衝上17.93億元，占集團營收51.6%，年增率54.5%，海運的部分，受惠於運價飆漲，價量齊揚，占集團營收45%，年增率達199.8%。

累計前八個月，空運營收為115.92億元，年增率22.3%，占集團比重53%，海運的部分，營嵮94.1億元，年增率118.2%。

上海浦東機場疫情擴大，境外貨機作業人染疫後，工作人員大減，航空急單的數量不斷增加，調度靈活的貨攬業也成為業界的救星；而且目前已經知道，隨著航空出貨旺季的到來，航空業也已經宣布9月開始調漲亞洲-北美的航空貨運運價，依訂單的時間急迫性區分，會有不同的加價，法人推估，中菲行9月的營收表現依舊相當可期。

營收 中菲行

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