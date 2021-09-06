松山慈祐宮明起開放香客入廟 柯文哲今視察祈福

台北市松山慈祐宮自5月15日以來，因應中央疫情指揮中心防疫管制，暫緩香客入廟參禮，隨著近日疫情趨緩，即將於明 (7)日起重新開放香客入廟參拜。台北市長柯文哲今日專程赴慈祐宮視察廟方的防疫措施並為北市疫情祈福。

松山慈祐宮陳玉峰董事長表示，慈祐宮已為明日的開放做好準備，為守護信眾們的健康，慈祐宮除規劃單一進出動線、容留人數總量管控及實聯制登錄外，也架設自動「體溫及配戴口罩」智能偵測設施，並整合「自動乾洗手/科技抗菌設施/光氫離子滅菌」等防疫設備，讓香客們能安心入廟參拜。

視察過慈祐宮的防疫措施後，松山慈祐宮陳玉峰董事長偕同市長柯文哲、副市長黃珊珊、民政局局長藍世聰，由主法道長帶領參香，為台北市祈福，也希望台灣疫情狀況越來越穩定，國泰民安。

視察結束後，有媒體提問有關下屆市長選舉之相關問題，由北市府副發言人魏佑任代為回覆。媒體提問，副發言人怎麼看市長被傳出要選高雄市長? 魏佑任回應，過去市長也被傳出要選很多地方，這就是談話過程的玩笑話，市長一定是跟市民站在一起，以市政為主防疫優先，來打拼北市建設與市政。

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