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開店哪裡人潮多？平日晚上北車第一 第二名在新竹

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
新竹街景示意圖。圖／住宅週報提供
新竹街景示意圖。圖／住宅週報提供

人潮就是錢潮，無論餐飲、零售、買房投資，人多的地方機會也多。內政部依手機訊號統計特定區域旅次，台北車站所在的中正區黎明里高居全國之冠，平日晚上達18.2萬人次，為里民數3528人的52倍。

內政部表示，特定區域旅次涵括人口因通勤、逛街、購物、旅遊、洽商辦事等人流，以人次為單位統計，也就是說，特定區域旅次不僅有當地之上班上學人數、居住人數，還包括洽商者及遊客數，更能完整表達該地人潮狀況，具多種應用價值。

根據內政部統計，平日晚上人來人往最多的，是北市中正區黎明里，因台北車站關係，高達18.2萬人。第二名為新竹科學園區附近的新竹東區科園里，達10. 5萬人次；第三則是北市內湖區湖元里，位於內湖辦公大樓大賣場商區附近，平日晚上人流9.9萬人次。

假日晚上，除仍居首位的黎明里外，位於信義商圈的台北市信義區的西村里、板橋車站周邊的新北市板橋區新民里、福丘里、西門商圈徒步區所在的臺北市萬華區萬壽里，也都名列前。

內政部表示，前十里皆位於交通樞紐、熱門商圈，因此旅次人流龐大，為餐飲及零售業之匯集之地。

由於各村里面積大小不同，內政部另統計旅次密度，即將村里旅次除以面積觀察，假日晚上旅次密度以台北市萬華區西門里密度達每平方公里47.3萬人次最高，二、三名分別為位於重新路正義北路一帶的新北三重區重新里，以台北轉運站所在在大同區建明里。

其他入榜旅次密度前十的還有北市萬華區萬壽里（西門町商圈）、新北市板橋區福丘里（板橋車站東側商區）、北市大安區光武里（東區商圈）、桃園市桃園區文化里（桃園火車站前商圈）、基隆市仁愛區仁德里（基隆廟口夜市）、新北市板橋區新民里（板橋車站商區）、北市信義區興雅里（信義商圈）。

資料來源／內政部
資料來源／內政部
西門町。記者游智文／攝影
西門町。記者游智文／攝影

內政部 黎明 萬華

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