泰鼎CEO兩年沒返台 堅守崗位防疫把員工安全擺第一

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）應對新冠病毒防疫展開多項超前部署，泰鼎執行長周瑞祥並對內發布信件分享這兩年多來堅守崗位防疫的心路歷程，和員工感同身受兩年沒有返台的思鄉之情，並從五層面的心法回顧防疫工作，並和董事長王樹木將員工的生命安全深植到DNA之中。

以下是周瑞祥對員工分享防疫心路歷程的信件部分內容：

兩年前的第四季，當我們看到大陸武漢的病毒肆虐時，當下，我和王董就開始深度討論、並思考以下幾個重要的問題：

第一層 (認知與心態)

我們自問多次，該病毒最終會引來泰國嗎？我們的共同答案是一定會，因為泰國一年的GDP光靠旅遊就佔了近三成，而這三成中，大陸的旅客又佔了三到四成，此時，我們倆共同的心理底層已經做好了防疫的”心態”準備！

第二層 (決心與意志)

如果該病毒一定會引來泰國，泰鼎員工的生命安全、股東權益、工廠營運和答應客戶生意的誠信就一定會受到損害，這是企業經營最核心的嚴肅問題；那麼，我們應該怎麼辦呢？於是我們倆下定”決心”防疫，並且展現”意志”, 開始準備做好全面性的防疫工作！

第三層 (意識與思維)

由於我個人對病毒毫無認知，我擔心自己的意識如果不夠深入，心證如果不夠堅定，那麼，接下來執行力的深度就可能不夠徹底，於是, 當天晚上我查核世界有關病毒的歴史資料；當我看到1915年病毒從西班牙軍隊小兵引燃，並流行傳染, 引發到國際，前前後後該病毒持續三年，到1918年來到最高峰時期，全世界死亡人數達五千萬到一億人之多，此數字遠超過第一次世界大戰的全球死亡人數，此時此刻，我的心理很受震撼，所以，在”意識”上我自己已經確認：防疫等同作戰！

第四層 (構思與機制)

既然王董和我已經形成共識，將全面做好防疫工作，那麼，我們又應該採取什麼樣的實際有效作為呢？經討論後，我們共同研擬出兩個核心問題：其一，如何嚴謹防範做到全公司無一人確診、其二，如果真的公司有一人確診，我們又應該如何將影響的範圍縮到最小，讓產線一天都不停 !

從這兩個主軸出發，我和王董各自又回去深思；記得一年多前的當夜，我想到了凌晨兩、三點，並且擬出了二十八個細項當基礎，然後, 隔天早上的第一時間我又和王董做細部研究，最後, 再找泰籍團隊進來，開始編列組織、建立機制等等！

第五層 (上下無縫接軌)

防疫和抗疫的整個心路歷程，王董和我兩人體會相當相當的刻骨銘心，如果我用兩人無縫接軌來形容，這可一點都不誇張 !

在我的印象中，針對病毒的切身議題，我們兩人可能經過不下百次的交談，期間未曾有過一丁點的不同；我著重的是由遠而近、由上而下的戰略性思維，包括：對於病毒影響性和時間性的前瞻佈局、管控在前的積極行動，王董則策重在由近而遠、由下而上的戰術性作為，包括：前年第四季我們就已經先行一步從大陸購買快篩劑、百分之百自戴自製口罩、建立基層員工的自主管理和連線共同監督小組等等 !

如果讓我用管理的語言來講就是：王董和我兩人用密合分工的管理模式，達到最終殊途同歸的唯一目的！

綜合回顧及感想

假設大家現在問我如何看待此次的病毒，就我從歷史經驗和軌跡的觀點來想，我個人的判斷是前後大約持續三年，也就是到了明年的年底，病毒就有機會完全緩和下來; 如果我進一步將它縮小到從泰國來看，泰國今天的病毒來到第四波，前波高點達到每日約兩萬多人確診，今天已經轉向回頭到穩定的一萬五千人上下；由於我並非病毒或公共衛生專家，我不敢斷言病毒是否會繼續演化到第五波, 甚至是第六波，但是，有一點我可以完全確認，泰鼎心中對病毒已經沒有畏懼之感了，背景理由是我們一路從起始點的擔心害怕、到建立有效機制防範、到適應接受與它共處 !

更何況, 病毒在感染力強化的演進過程中，全世界的疫苗科技研究也從未停歇過，而且泰鼎回應病毒的能力也持續在深化，這兩條平行線, 現今至少沒有拉開距離，終究必須交叉，我個人相信物極必反的天道法則，病毒的感染力終究得從高點下來，而人類在不敢輕敵, 加快腳步的意識下, 有效疫苗則會從低點上來，明年應該就是兩者的交會期！

面對病毒重大挑釁和嚴峻挑戰的整個歴經過程中，我個人最感動的三點體會是：

第一王董和我兩人已將員工的生命安全深植到我們自己的DNA之中，這份”以人為本的初心”始終如一。

第二泰鼎顧及股東、客戶和廠商這三圓的”相對平衡利益關係的本心”，從十五年前至今未曾動搖改變過；泰國本地主要材料供應商建濤就是實例，該廠商所有的防疫機制及物資的供應都是由我們一手輔導並且一肩扛起。

第三我們兩人從下定決心防疫開始的第一天，只編列預算控制，但絶不設限預算，病毒發展到那，我們的預算就編列到那，因為人命關天的這等大事，就是舉債我們也必須做到底！

病毒肆虐至今已近兩年，泰鼎從一開始的防疫希望零清，到今天真正接受病毒的存在，用完全抗疫的心態與它共容，這一段人生難遇的經歷，王董用嘔心瀝血來形容一點都不為過，我個人完全的認同；我所要補充的是泰鼎經過這一疫，將扭轉形勢並轉危為安，我個人有浴火重生、展翅高飛之感，更重要的是泰鼎經過這一役，團隊能力大增，同時, 公司的凝聚力和向心力更被推向高峰，這就是泰鼎永續發展的”長遠競爭力”！

另外，藉此機會, 我也要特別感謝團隊抗疫期間這一、兩年沒有回台探望家人的犧牲和付出，思鄕之情我完全可以感動身受，但是就如我所言，這是短期問題，挺過去走出來就好！

謝謝

Bill Chou