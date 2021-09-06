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統一超善盡企業社會責任 設立好鄰居基金會

經濟日報 / 記者楊涵婷／即時報導

統一超（2912）為善盡企業社會責任，特別設立之「統一超商好鄰居文教基金會（以下簡稱好鄰居基金會）」，今（6）日宣布呼應「聯合國永續發展目標」終止飢餓、優質教育以及永續城市與社區，本月15日推OPEN!故事屋同樂會，在後疫情時代伴民眾度過溫馨親子時光。

統一超商好鄰居文教基金會關注永續、親子、閱讀、在地創生等議題，因應疫情結合數位積極轉型，包含搶先業界首創的「好鄰居O2O同樂會」，透過線上線下串聯延伸活動廣度，今年更榮獲「亞洲企業社會責任獎」肯定；並於OPEN POINT App推出愛心捐點活動，推廣鄉鎮閱讀；青年深根計畫，支持在地青年在7-ELEVEN賣貨，設立販售專區；以及結合i珍食計畫捐贈物資。

2020年4月起首創好鄰居O2O同樂會活動，將同樂會活動從7-ELEVEN門市延伸至家中，不論是人氣最高的小小店長職業體驗、手作DIY或節慶活動，皆可線上報名。家長來門市領取素材後，讓小朋友在家完成手作與學習，最後再回到門市領取小獎品，打造歡樂宅家親子時光。

串聯線上線下的好鄰居O2O同樂會，自開辦以來吸引各地民眾踴躍報名，影響超過7.3萬人次，結合永續、環保等主題不斷開發全新手作DIY素材受好評。繼去年入圍第四屆「資誠CSR影響力獎」之後，今年再獲得「亞洲企業社會責任獎」。

而即將於本月15日推出的OPEN!故事屋同樂會，可報名實體場次在門市內參加，也可透過門市LINE線上報名後領取繪本在家完成，最後再至門市領取小禮物，減少外出風險。

好鄰居基金會長期關注閱讀議題，與台灣展臂閱讀協會共同推動鄉鎮弱勢家庭親子共讀。好鄰居基金會捐贈10萬元購書基金，用於購買書籍直接贈予。並透過7-ELEVEN OPEN POINT App愛心捐點持續響應活動，號召民眾隨時隨地一指輕鬆捐點，募得點數也將全數用於購買書籍，支援鄉鎮弱勢孩童閱讀資源，預計可協助千個鄉鎮弱勢家庭獲得閱讀資源。

好鄰居基金會在疫情最艱困的5-6月期間捐贈物資提供給台北市社會局、新北市社會局、桃園市社會局等救助單位，協助弱勢維持生活所需，捐贈品項包含居家應援箱、瓶裝水、乾糧、麵包等，免費提供給弱勢家庭及街友，並結合7-ELEVEN門市i珍食活動，請志工領取即期的鮮食分發，陪伴弱勢度過疫情難關。

並重視在地永續創生，好鄰居基金會青年深根計畫在疫情期間持續支持青年團隊，於7-ELEVEN設立「青年深根計畫」專區，共販售50餘款青年商品，擴及文創、食品、咖啡茶飲、禮盒等眾多類別，讓受到疫情影響的青年團體有更多曝光、推廣機會。

疫情 閱讀 親子

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