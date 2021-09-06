房產潛力大！這個里人口淨流入4.2萬、全國第一

內政部公布最新電信信令人口統計，全國人口淨流入第一名為桃園市蘆竹區錦中里，平日夜間人數較戶籍人數多4.2萬人；其次為位於新竹科學園區附近的新竹市東區科園里，人口淨流入2.6萬人。

第三、四、五名，分別位於桃園航空站附近的桃園市大園區埔心里、新竹清華交大學區的新竹市東區光明里、以及台大公館附近的台北市大安區學府里。

內政部表示，電信信令人口是內政部和三大電信合作，以手機訊號偵測，了解各地平日白天、平日夜間、以假日實際活動人口。其中，針對平日夜間人數，當地戶籍人數進行比對，平日夜間人數比戶籍人數多，表示當地有較多外來人口留居，列為人口淨流入區。

內政部表示，我國前10大戶籍人口數村里皆超過2萬人，高雄市占了8個，另兩個在林口。第一名為高雄左營福山里，多達4.5萬人。

但若觀察實際居住人數，平日夜間人口數居冠的是桃園市蘆竹區錦中里，戶籍人口數僅4000餘人，但夜間人口數達4.6萬人，超越戶籍人口數第一的高雄市左營區福山里。

分析原因，錦中里位於桃園南崁，離國道交流道不遠，里內有多家中大型工廠及購物中心，許多外來人口在當地居住，但並未設籍，村里戶籍人口和夜間人口因此出現極大差異。

淨流入人口第二名的新竹市東區科園里，桃園市大園區埔心里、情況也類似，都是因有龐大就業機會、租屋人口，因此夜間人數遠高於戶籍人口，至於新竹光里里和學府里，研判主要是學生租屋族群多。