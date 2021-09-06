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晶睿通訊智慧安防方案 獲泰國曼谷捷運大量採購

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

晶睿通訊（3454）持續布局海外市場，近期拓展亞太市場大躍進，第3季聚焦泰國市場大有斬獲，成功為今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線提供智慧安防解決方案，泰國總理巴育更親自主持視訊啟動儀式，顯示其對當地交通的重要意義。

晶睿表示，其車載球型網路攝影機安裝於橫跨泰國曼谷城市及郊區的捷運紅線車廂，攝影機於移動環境下依然可維持無與倫比的清晰視角，安防視野大幅提升，為乘客帶來安心、舒適的乘車體驗。

晶睿的車載球型網路攝影機以其可靠及耐用堅固受到市場青睞，適用於公車、捷運、火車等交通工具，是值得信賴的運輸應用解決方案，MD8563-EH具備防破壞IK10等級金屬外殼，且符合EN50155標準、通過IP67防水等級堅固設計測試，可承受惡劣環境的操作環境，如：衝擊、振動、濕度、灰塵和溫度波動，讓運輸系統於移動過程保持穩定。

此外，內建WDR Pro功能，即使在高對比的環境中，仍保有高度可見性，而透過第二代智慧型影像串流技術，頻寬效率更加優化，且提供人性化的觀看視角，可即時了解車廂長廊狀況。成功應用於曼谷全新捷運紅線，共配置了570台車載球型網路攝影機MD8563-EH於四節車廂型及六節車廂型列車。

其中，10列四節車廂型列車部署180台攝影機，每列車廂分別配置18台攝影機；15列六節車廂型列車則部署390台攝影機，每列車廂採用26台攝影機。晶睿致力提供更安全的交通運輸環境，其產品線包含車載球型網路攝影機MD9560-H及車載魚眼網路攝影機FE9391-EV(M12)，可適用於室內車廂或車輛的狀況監控，而戶外機種MD9582-H亦可適用於車前及戶外監控，三款機種皆具備更優異的影像壓縮技術及紅外線燈，可望為營運再添動能。

泰國 捷運 晶睿

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